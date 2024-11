El incendiario comunicado de Iker Jiménez tras desarmarse su bulo del parking de Bonaire

Iker Jiménez hizo saltar todas las alarmas desde 'Horizonte' al alertar sobre el elevado número de víctimas mortales en el parking subterráneo de Bonaire. Sin embargo, la credibilidad del periodista y el espacio de Cuatro quedaron en entredicho después de que las autoridades desmintiesen dicha información. Y en lugar de disculparse por la difusión de bulos, el presentador ha respondido de una forma muy distinta a la buena noticia de que no hay fallecidos.

"Tienes una información de un compañero nuestro", advertía Carmen Porter desde 'Horizonte' el pasado jueves, alertando sobre una información en exclusiva que su marido tenía y que los medios estaban ocultando a la ciudadanía. El programa se centraba entonces en el supuesto "cementerio" que se escondía sumergido en el Centro Comercial Bonaire, que quedó inundado por la tromba de agua en pocos minutos.

Iker Jiménez reacciona así ante la información que desmonta sus bulos lanzados en 'Horizonte'

La mujer de Iker Jiménez señalaba en ese momento a la Guardia Civil como la principal fuente de la información según leía desde su teléfono en plató. "Sí, de un cámara que está allí. Estaba al lado de guardias civiles, y claro, a él no le conocen, así que ha escuchado la conversación. Estaban diciendo que ese parking es un infierno. Son las palabras literales que él ha escuchado, para los que quieran decir que los que han entrado al parking no han visto nada", explicó la presentadora.

"Algunos submarinistas especialistas de la Guardia Civil han dicho que no vuelven a entrar. ¡Por si quieren maquillar algo más!", añadía la comunicadora durante el programa. Poco después, el periodista tomaba sus redes sociales para secundar la información difundida en el espacio de Cuatro. "En el parking de Bonaire hay muchos cuerpos, muchos cuerpos. Muchos", advertía Jiménez en su cuenta de 'X'.

En el parking de Bonaire hay muchos cuerpos , muchos cuerpos. Muchos. 🤦‍♂️ — Iker Jiménez (@navedelmisterio) November 3, 2024

Pero el conductor de 'Horizonte' no se cortaba y llevaba su indignación un paso más allá ante la "censura" del gobierno y las autoridades. "Que se diga a estas horas esa cifra oficial de muertos, viendo lo que vimos y sabiendo lo que saben, es una ignominia, una jodida vergüenza para el pueblo español. Basta ya, queremos saber la verdad", sentenciaba Iker Jiménez poco después de lamentar el elevado número de víctimas.

"Me alegro de corazón de que las fuentes que me informaban se hayan equivocado"

Sin embargo, días después, los efectivos de la Policía Nacional, la Unidad Militar de Emergencias y el Consorcio de Bomberos han asegurado que, de momento, no se han encontrado víctimas mortales en el parking. Después de la inspección y el comunicado por parte de las autoridades en mitad de la incertidumbre, Carmen Porter y su marido quedaban en entredicho por difundir desinformación a través del espacio de Cuatro.

Entre la oleada de críticas que Iker Jiménez y 'Horizonte' han recibido estos días por su mala praxis, era de esperar una disculpa pública del presentador. Sin embargo, el periodista de Mediaset ha optado por obviar su error, con un incendiario comunicado. "Me comunican aquí que en otro gran parking no hay fallecidos. Gracias a Dios. La gente debió huir antes. Me alegro mucho de corazón de que las fuentes que me informaban de que había cuerpos en Bonaire se hayan equivocado", escribió el comunicador este mismo martes en su cuenta de 'X'.