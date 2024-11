Ana Pastor evita mencionar a Iker Jiménez pero lo que sentencia no deja lugar a la duda

Ana Pastor se ha pronunciado de forma velada pero muy clara sobre la polémica que está sacudiendo a Iker Jiménez y 'Horizonte' después de que el agitador Rubén Gisbert, colaborador del programa de Mediaset en Valencia, se tirara al suelo sin pudor para cubrirse de barro y exagerar el drama en pantalla en la conexión del domingo. Es el vídeo de la vergüenza que se ha hecho viral.

"Disgustado" y "estupefacto" al tener conocimiento de esa lamentable escena, Iker lanzó un comunicado de forma inmediata en sus redes sociales para proteger su imagen, la del equipo y la de la cadena; anunciando medidas drásticas. "Tenéis mi palabra de que yo jamás he obligado a nadie a mancharse y dramatizar", perjuró. "Es muy triste que, cuando estamos dejándonos la vida, esta gilipollez manche el trabajo", lamentó.

"Tomaré la medida absolutamente directa y recalcitrante y le diré que no puedo contar con él porque me has fallado", avanzó tajante Iker Jiménez, dejando claro que se prescindía de los 'servicios' de Rubén Gisbert en la cobertura de la DANA por hacer algo que tildó de "despreciable". "Pedir disculpas como director del programa que soy, asumo cualquier cosa, no se puede embarrar y estoy francamente disgustado", aseveró.

Y ante todo esto, que ha causado un revuelo gigantesco, se ha mojado Ana Pastor en el último programa especial de 'El Objetivo', donde los bulos y las desinformaciones no tienen cabida. Lo ha hecho sin mencionar a 'Horizonte' y a Iker Jiménez expeditivamente, pero después de hacerse eco de otra fake news más, en este caso por parte de otro youtuber, The Grefg que decía en su canal que el parking de Bonaire era "un cementerio" de muertos. Finalmente, la Policía Nacional ha confirmado que no han localizado cuerpos tras inspeccionarlo al 99%.

“The Grefg, me parece muy decepcionante esto. Que Rubén Gisbert lance basura y mierda todo el día ya lo sabíamos, algunos lo han descubierto ahora, pero que The Grefg, al que escuchan muchos niños, muchos adolescentes, y que hacía cosas interesantes, es decepcionante que lea un mensaje que es mentira radicalmente, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado llevan todo el día desmintiendo. Es una vergüenza", ha sentenciado la presentadora.

"Alguien con un altavoz tan grande no puede hacer esto. Yo espero y deseo que en las próximas horas veamos a este youtuber, que de verdad yo le he estado siguiendo, rectificando. Porque el problema es que Gisbert, The Grefg y alguno más hacen que la gente se lo crea. Y que luego escuchemos a la gente que increpaba a la reina diciéndole: 'Es que hay cientos de muertos en un parking'. Esto pasa por gente como esta", ha denunciado Ana Pastor alto y claro.