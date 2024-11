El comunicado de Iker Jiménez en el que anuncia la expulsión de un colaborador: "Me has fallado"

Iker Jiménez se ha movilizado urgentemente ante el vídeo que se ha viralizado en redes sociales en el que se ve cómo el youtuber Rubén Gisbert, reportero que participa en la cobertura de 'Horizonte' sobre los estragos de la DANA de Valencia, se tira al suelo sin pudor para mancharse de barro y exagerar el drama en pantalla en una conexión con el programa especial que anoche se emitió en Cuatro.

La polémica, como no puede ser de otra manera, se ha desatado por esa secuencia tan controvertida que empaña la labor de los medios de comunicación informando in situ sobre la devastación con rigor y responsabilidad. Es un vídeo absolutamente execrable que está levantando una gran indignación.

Aqui el amigo @gisbert_ruben viendo que está poco manchado para entrar en la tv, se tira al suelo de rodillas para mancharse más. Felicidades @cuatro, @mediasetcom @navedelmisterio, no teneis vergüenza pic.twitter.com/UShUKU8iks — Jesus (@JesusMalaga) November 4, 2024

Y, por eso, Iker Jiménez, horrorizado, ha tenido que salir al paso para mostrar su incredulidad y su condena y anunciar medidas drásticas en forma de un cese inmediato. "Estoy perplejo. Un video de Rubén Gisbert, persona nacida allí, me ha amargado el día. Mancha una labor encomiable que estamos haciendo y no nos merecemos. Tomaré mis medidas", ha escrito el comunicador junto a un vídeo en el que da cuenta de su disgusto, su decepción y de sus pasos respecto a este colaborador de 'Horizonte'.

Iker Jiménez: "Tenéis mi palabra de que yo jamás he obligado a nadie a mancharse y dramatizar"

"No entiendo lo que ha pasado. Tenéis mi palabra de que yo jamás en la vida he obligado a nadie a mancharse y dramatizar. No entiendo el sentido de lo que ha hecho. Acabo de hablar con él estupefacto. ¿Para qué lo haces? Estoy profundamente disgustado y, de verdad, no alcanzo a entender por qué cuando mi equipo sabe que jamás damos indicaciones porque no hay guion. Nosotros no sabíamos esto. No le dijimos nada ni a él ni al cámara. Es muy triste que, cuando estamos dejándonos la vida, esta gilipollez manche el trabajo y me genere hasta mal cuerpo".

"Tomaré la medida absolutamente directa y recalcitrante y le diré que no puedo contar con él porque me has fallado", anuncia tajante Iker Jiménez. "Me he quedado de piedra cuando me han mandado el vídeo. Qué necesidad hay de exagerar un poco más con todo el drama que hay (...) Va en contra de mi ética profesional", lamenta.

"Pedir disculpas como director del programa que soy, asumo cualquier cosa, no se puede embarrar y estoy francamente disgustado. Además, esto se va a utilizar como campaña para manchar todo un proceso de gente ayudando. En todo este tiempo no podía imaginarme algo así porque me parece despreciable lo que ha ocurrido. El disgusto es grande. El drama ya es suficiente como para poner un poquito más. Siento muchísimo personalmente este vídeo, que yo no lo entiendo, y os doy mi palabra de honor de que no lo sabía y me estoy quedando blanco. Espero que Rubén Gisbert dé explicaciones porque es lo que tiene que hacer", ha culminado Iker Jiménez su pronunciamiento.