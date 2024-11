Ana Pastor pone contra las cuerdas a Óscar Puente con esta incisiva pregunta y responde así

Ana Pastor entrevistaba a Óscar Puente en el especial de 'El Objetivo', que ha levantado la programación de La Sexta para informar de la última hora sobre la devastadora situación que ha dejado la DANA en Valencia.

La periodista de Atresmedia ha arrinconado al Ministro de Transportes, pieza clave y resolutiva en la gestión de la catástrofe, disparando una pregunta que muchos se hacen y que le ha planteado insistentemente, elevando la tensión. "No hay siquiera lista de desaparecidos. El Gobierno de España, viendo que Carlos Mazón estaba en shock, ¿por qué no interviene antes?", le ha cuestionado.

"Hay quien decía en Moncloa que por el choque administrativo. Hombre, este no es un Gobierno al que no le guste el choque administrativo", le ha arreado Ana Pastor a Óscar Puente como palo al ejecutivo central. "¿Por qué no han intervenido antes? Porque también esto les afecta a ustedes eh", ha insistido la comunicadora de forma incisiva.

"Mire, vamos a ver, en este aspecto es donde hay que hacer más pedagogía. Ningún experto en catástrofes considera una buena idea quitarle el control a la administración que tiene más conocimiento, más medios y mandos operando en el territorio porque agravaría la situación", le ha replicado firme el ministro.

"Nuestro país tiene una arquitectura institucional de distintos niveles en los que claramente se establece la necesidad de colaboración y cooperación. Esa colaboración se ha dado, créame, en todo momento", ha proseguido Puente ante una dubitativa Ana Pastor.

"Sustituir a quien está al frente con un mayor conocimiento del territorio sería perder tiempo. Sustituir toda la cadena de mando en estas condiciones obligaría a perder un tiempo precioso", ha aseverado el político socialista.

"Lo que tenemos que hacer es colaborar y es lo que estamos haciendo, e ir provisionando de medios y cada vez mayores. Pero de forma que puedan ser asimilados. No todos de golpe, sino los medios que se puedan coordinar y distribuir adecuadamente", ha defendido ante la falta de recursos cuestionada también por Ana Pastor.

"La cooperación en una catástrofe como esta, entre las distintas administraciones de diferente nivel, es la mejor solución posible. El resto agravaría la situación", ha rematado Óscar Puente.