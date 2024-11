Cristina Pardo se fija en un detalle clave con respecto al futuro de Mazón tras la DANA

La Sexta ha vuelto a alterar este lunes su programación cancelando 'Zapeando' y ofreciendo un especial de 'Más vale tarde' desde las 15:45 horas para actualizar la última hora sobre la tragedia de la DANA. Y en él, Cristina Pardo e Iñaki López han analizado junto a sus colaboradores lo sucedido este domingo durante la visita de los Reyes junto a Pedro Sánchez y Carlos Mazón a Paiporta.

La tensión en cuanto la comitiva llegó al pueblo fue en aumento hasta el punto de que más allá de gritos de "asesinos" comenzaron a tirarse objetos y barro y alguien dio con una pala a Pedro Sánchez provocando que la seguridad del Presidente del Gobierno se lo llevara de inmediato para evitar males mayores. Después se pudo ver como habían destrozado el coche oficial del Presidente.

Poco a poco, empezó a señalarse por redes sociales como algunos de los que habían participado en el altercado eran grupos radicales pertenecientes a organizaciones fascistas y nazis. Y la propia alcaldesa de Paiporta, María Isabel Albalat en 'El Objetivo' de Ana Pastor reconocía que mucha gente de la que estaba allí no era del pueblo.

"He estado presente. La impresión que me ha dado estando allí, que luego se ha confirmado, es que la mayoría eran de fuera. Paiporta es grande, pero es un pueblo. Muchos que gritaban no sabía quiénes eran, y ellos tampoco me conocían a mí. Estaba preparado. Me da pena que se usen estas cosas para cualquier interés político".Me refiero a la ultraderecha. Yo he estado allí. Había palos, agresiones... Han ido a atacar a los presidentes. Querían matarlos", exponía la alcaldesa tal y como recogía 'Más vale tarde'.

"Luego hablaremos del discurso que ha hecho hoy Mazón para intentar sacudirse de encima la responsabilidad, seguramente también afectado por los abucheos en Paiporta. Pero con respecto a Feijóo hay dos cosas a comentar. La primera es que yo creo que Feijóo hoy ha comparecido conciliador y si él hubiera tomado nota de lo que pasó ayer en Paiporta y se ha dado cuenta de que o los políticos salen de la mano para intentar salir o no saldrán creo que bienvenido sea", aseveraba Cristina Pardo de primeras.

"Y luego hay algo importante que es que yo creo que el PP hace ya varios días que de alguna manera no está reivindicando la gestión de Mazón, tampoco la está criticando pero no la está reivindicando por lo que veremos que ocurre cuando todo esto pase. Pero el hecho de que hoy Feijóo se haya puesto del lado de los que creen que esto es una emergencia nacional creo que es significativo", añadía Cristina Pardo.

A lo que Chema Crespo le daba la razón. "Totalmente. Feijóo empezó mal con esta desgracia el primer día", aseveraba el tertuliano. "Como todos, todos empezaron mal porque no todos lo valoraron igual", le matizaba Pardo. "Mazón no porque estuvo con el Presidente del Gobierno agradeciendo la disponibilidad y la inmediatez y todo", aseveraba Chema. "Pero estuvo lento", le replicaba Cristina Pardo.

"Pero a Feijóo en esa lógica política lamentable y desgraciada en la que estamos le sentaría a cuerno quemado porque su primer instinto fue confrontar y fue Mazón quien tendió la mano cordialmente. Y ahora unos días después que ese hombre que está severamente incapacitado para gobernar la Generalitat ahora quiere sacar pecho de la desgracia y por lo tanto volver a la vieja táctica de confrontar contra Sánchez. Y Feijóo parece que se ha puesto manos a la obra al contrario", añadía Chema Crespo.

Cristina Pardo se pronuncia sobre el altercado en Paiporta: "No todos eran de extrema derecha"

El espacio de La Sexta analizaba todo lo sucedido en Paiporta al detalle con Serafín Giraldo, inspector de policía y Leo Álvarez, colaborador habitual. En ese instante, Cristina Pardo lanzaba un mensaje. "Ojo con pensar que todos los que estaban ahí eran de ultraderecha que eso no es así", soltaba la presentadora. "Exacto que puede haber que hubiera miembros que estuviesen ahí, veremos lo que dice la investigación pero la protesta era totalmente legítima y era de vecinos de ahí y de la zona", añadía Leo Álvarez.

"Yo creo que habrá que valorar en todo caso hasta qué punto en una situación así hubiera merecido la pena que fueran los reyes solos y no con los políticos porque yo entiendo que ahí se multiplica el riesgo, en el momento en el que los políticos se parapetan a los pechos de los monarcas", reflexionaba Cristina Pardo. "La mayoría de la gente está ahí está en una situación límite", aclaraba Serafín Giraldo.

Por su lado, Beatriz de Vicente tomaba la palabra para decir que "hay un casi eximente, que es el arrebato y la obcecación". Sin embargo, la criminóloga señalaba que "si se llega a identificar a las personas que han golpeado con un palo al presidente del Gobierno" podrían enfrentarse a "un delito de atentado agravado, con penas de hasta seis años de prisión".

"Es importante dejar muy claro que aunque hubiera elementos de la ultra derecha en Paiporta, que los había no todo el mundo que protestaba era de extrema derecha, ni estaba organizado, ni seguía las directrices de nadie. Había mucha gente cabreada con la gestión de la riada y la tardanza en enviar ayuda", concluía Cristina Pardo al respecto de lo que sucedió.