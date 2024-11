Ana Pastor solo necesita esta palabra para definir lo ocurrido en Paiporta con Felipe y Letizia

'La Roca' invitaba este fin de semana a Ana Pastor para analizar la tensión vivida esa misma mañana durante la visita de los reyes a Paiporta, el epicentro de la DANA que ha asolado Valencia. Don Felipe y Doña Letizia, acompañados del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, han sido recibidos a gritos de "asesinos" y con lanzamiento de objetos.

Unas imágenes que rápidamente se han viralizado por las redes sociales y que han sido muy criticadas por la presentadora de 'El Objetivo', quien culpa directamente a la ultraderecha de lo ocurrido, definiendo lo ocurrido de "infame". "Dentro del cabreo hay gente que lo aprovecha, y la ultraderecha lo está aprovechando. Ir con palos contra las autoridades es infame, y echarle la culpa a la reina Letizia es vergonzoso", empezó diciendo Ana Pastor.

No obstante, la periodista empatizó con los damnificados por la catástrofe: "Que haya gente sin agua, sin electricidad, que los móviles no funcionen… Imaginaros gente que hubiera tenido la suerte de salvarse pero en su casa sin poder bajar porque las puertas están bloqueadas por los coches, sin poder saber que sus hijos y nietos están bien… Yo no tenía respuesta para darles".

Ana Pastor: "La ultraderecha se cuela en todo lo que puede"

Ana Pastor y Nuria Roca en 'La Roca'

"Mires donde mires, pongas donde ponga los oídos te encuentras con esto. He estado en Ucrania, en Pakistán, en Afganistán, en el tsunami de Indonesia… nunca he visto algo así. Hablamos de Valencia. Puentes reventados. Gente abandonada. Creo que hemos abandonado a las personas", lamenta Ana Pastor, quien reconoce estar "en shock desde el miércoles".

Pero insiste que "el momento en que nuestro rey, el de todos, dice 'esto es una democracia'… Hay que agarrare a esta frase". Por lo tanto, no justifica lo ocurrido esa mañana en Paiporta, algo que considera "infame", ya que la violencia jamás está justificada. Acto seguido, la periodista ha lanzado una reflexión: "¿Por qué Mazón no pide más efectivos? ¿Por qué el Gobierno espera a que esté en shock? ¿Por qué no dice que da igual, que yo mando a los militares? Los 5.000 podrían llevar allí desde el miércoles".

"Grupos de respuesta inmediata… Imaginaros a la gente allí. La gente que va con palos, que insulta al presidente forman parte de un grupo, pero también hay gente indignada. La ultraderecha se cuela, se cuela en todo lo que puede", sentencia Ana Pastor en 'La Roca'.