Gonzalo Miró clama en 'La Roca' lo que muchos sostienen del incidente con los Reyes y Sánchez

Gonzalo Miró se ha pronunciado con gran firmeza en 'La Roca' ante el altercado que se ha producido este domingo en Paiporta, zona cero de la tragedia en Valencia, con los Reyes y el Presidente del Gobierno, a los que han lanzado barro e insultado gravemente. De hecho, Pedro Sánchez ha tenido que ser desalojado tras ser agredido y los monarcas han suspendido su agenda en otras zonas afectadas.

A pesar de ese violento incidente, tanto Sánchez como Felipe VI le han restado importancia, declarando que son hechos absolutamente "marginales". "Yo creo que el Rey ha estado bastante atinado cuando ha dicho que no hay que hacer demasiado caso a todas las desinformaciones que están surgiendo, porque es verdad que da la sensación de que hay mucha gente interesada en instaurar el caos", ha apuntado el colaborador en primer lugar, enfatizando que estos episodios están orquestados para generar ruido y mayor crispación.

"Y respecto a la visita de las autoridades, yo creo que es imposible acertar. Si vas, puede parecer que es una provocación, pero si no van también les hubieran criticado, porque la gente se estaría preguntando dónde están y dirían que 'les damos igual'. Es una situación en la que pierden hagan lo que hagan", ha señalado Gonzalo Miró. Un pensamiento muy extendido entre la gente.

Gonzalo Miró: "Es imposible acertar con las visitas de las autoridades; si van es una provocación, pero si no van les hubiesen criticado" pic.twitter.com/YksCzR70lU — TVMASPI (@sebas_maspons) November 3, 2024

"A los políticos en general no se les ha echado de menos, se ha echado de menos muchos más efectivos. Entonces el problema no es que vayan o no vayan, es que durante 4 días hayan ido pocos efectivos o no los necesarios. Y ante esa desatención, la gente se indigna. Hay que tener empatía con ese sentimiento de abandono que han tenido", le ha rebatido Juan del Val.

"Bueno, pero al presidente se le hubiera reprochado igual que no hubiera aparecido por allí en ningún momento", ha insistido Gonzalo Miró. "Las imágenes de una comitiva de 20 coches es una cosa verdaderamente hiriente", ha subrayado Del Val. "No es incompatible necesitar más efectivos y pensar que, si van, les van a abroncar y, si no van, también les van a criticar", ha apuntalado Miró su argumento.

Además, sobre los autores de este ataque a las máximas autoridades del país, Gonzalo Miró ha puesto el foco en grupos de ultraderecha y nazis y ha cuestionado que todos los que han increpado al Presidente y a los Reyes sean vecinos afectados: "Yo no pondría la mano en el fuego por que todos los que están ahí son habitantes de esos pueblos que están sufriendo la riada. Yo no la pondría porque con las informaciones que están apareciendo hay bastante gente de ultraderecha que lo que quiere es agitar la calle y provocar esos altercados".