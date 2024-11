Esta publicación de Paz Padilla está siendo de lo más compartido del día sobre la DANA

Después de subir este sábado un vídeo indignada por no poder ayudar en la tragedia de la DANA, este domingo Paz Padilla ha dado un paso más allá al colgar otro vídeo en el que alza la voz contra todos los políticos y contra el Gobierno por la gestión que se está haciendo de lo sucedido en Valencia.

"Llevo unos días pensando si debo o no hacer esto pero es que creo que todos los que tenemos un altavoz tenemos una responsabilidad y tenemos que dar voz a todas las personas que están pasando por el calvario que se está viviendo en Valencia. Ayer grabé una conversación con dos compañeros míos de trabajo que viven allí, que están viviendo de primera mano, todo lo que está pasando, lo que llega, lo que no llega, la desinformación, los bulos, las mentiras, sobre todo la frustración que están viviendo", empieza diciendo la actriz y presentadora.

Tras ello, deja claro que "no me atrevo a publicarla porque es tan dura y tan cruda que no me atrevo". "Pero quiero hacer esto y de forma contundente. El primer problema que existe ahora mismo es la falta de coordinación y liderazgo de todo nuestro gobierno, de todos y cada uno de los políticos competentes. Mientras ellos van con su chaqueta y su corbata que están elegidas adrede para transmitir luto, solo trabajan por ver quién saca más tajada política de esta situación", asevera Paz Padilla.

"Toda España entera salió a la calle, a comprar, a llevar, a ordenar, a cuidar, a demostrar una vez más que no nos merecemos los políticos que nos lideran. Ni ellos se merecen la humanidad de todos nosotros, es vergonzoso. Es vergonzoso por otro lado que teniendo los cientos de miles de militares que tenemos de vocación a los que tenemos, a los que me consta porque he hablado con ellos, que son amigos míos y forman parte de las Fuerzas Armadas, se les caen las lágrimas de impotencia, esperando a que los convoquen para ir a ayudar y aún seguimos escuchando públicamente frases de 'no es necesario' y 'si hace falta más recursos que los pidan'", sentencia la colaboradora de 'TardeAR' manipulando lo que dijo Pedro Sánchez.

"Hablan de 2.500 desaparecidos, no voy a ser yo quien de números a pesar de tener otra información diferente de personas que están allí porque todos sabemos el pánico que nos da la cifra cada día que pasa. Pero que no nos mientan más, que hay muchísimos municipios a los que todavía no han llegado los militares, ni la ayuda que no son suficientes. ¿A qué estáis esperando? No hay control, no hay confianza, no hay servicios públicos, no hay gestión por parte de quién debería haberla para sacarnos de todo esto. Porque yo no soy de Valencia y no vivo allí pero me duele como si lo fuera. Me parte el alma y me llena de rabia porque pagamos unos impuestos que solo sirven para pagar asesores que trabajan para conseguir subir puntos en las encuestas", prosigue manifestando Paz Padilla.

Y para concluir este alegato en contra del Gobierno y de los políticos, la actriz de 'La que se avecina' no duda en gritar lo que pide según ella toda la ciudadanía. "EXIGIMOS INFORMACIÓN, EXIGIMOS COORDINACIÓN, EXIGIMOS TRANSPARENCIA y sobre todo RESPONSABILIDADES porque habéis tocado lo más importante que nos une a todos los españoles, la humanidad y la vida", concluye.