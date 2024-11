El encendido vídeo de Paz Padilla con recado al Gobierno por no poder ayudar con la DANA

Son muchos los rostros famosos que están mostrando todo su apoyo a la Comunidad Valenciana y a todas las localidades afectadas por la DANA. También son muchos los que se están manifestando pidiendo mayor ayuda de las fuerzas armadas y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Ahora ha sido Paz Padilla la que ha publicado un mensaje de indignación en sus redes.

Así, Paz Padilla ha querido lanzar un vídeo en el que se pregunta dónde puede ir y cómo puede hacer para ayudar a los más afectados por la tragedia. "Yo también tengo una escoba, ¿pero qué hago? ¿a dónde voy? Yo quiero ayudar y me siento impotente y además indignada". empieza diciendo la presentadora y actriz.

"Hoy iba a ir al cementerio a poner las flores, la tradición que tenemos aquí en Andalucía de llevar a nuestros seres queridos, flores. Hace una semana que yo enterré a mi hermano o sea entiendo perfectamente el dolor por el que están pasando, y lo único que me llega a través de las redes sociales es gente pidiendo auxilio, y los que pueden ayudar diciendo que como no me han pedido ayuda, ay, cómo tienen que hacer sus labores los militares", prosigue diciendo en un claro dardo hacia el Gobierno.

Tras ello, Paz Padilla se pregunta cómo poder enviar comida y ropa y saber que lo que se dona llega a quienes más lo necesitan. "Vale voy a donar comida, voy a mandar ropa y ahora qué hacemos con esa ropa. ¿Sabemos si le va a llegar? ¿Quién se lo va a mandar?", se pregunta Paz Padilla.

"De verdad es una impotencia que lo único que me sale es salir a la calle, utilizar mis redes sociales para decir esto porque no puedo hacer otra cosa y porque me duele el alma y me duele el corazón viendo lo que está pasando. Yo he viajado muchísimo y yo sé que hay países que no tienen medios, la India, África, no sé tantos países que he visto que las tragedias como estas no sepan cómo arreglarlas pero qué esto esté pasando en España, ¿Qué hago? ¿a dónde voy con mi escoba?", termina sentenciando Paz Padilla.