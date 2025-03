Iker Jiménez y Carmen Porter responden en exclusiva al ataque del Gran Wyoming: "Sigue órdenes"

Iker Jiménez y Carmen Porter se han consolidado como dos de los rostros más reconocibles de las investigaciones sobre misterios y conspiraciones en España. Al frente de 'Cuarto Milenio' desde 2005 y de 'Horizonte' desde 2020, ambos han construido un sello propio basado en la divulgación de enigmas, fenómenos paranormales y análisis de actualidad con un enfoque alternativo. Su estilo directo y su capacidad para generar debate los han convertido en iconos de la televisión, pero también en figuras polémicas dentro del panorama mediático.

Esa dualidad entre el éxito y la controversia se hizo especialmente evidente en noviembre de 2024, cuando la pareja fue objeto de críticas por su cobertura de la DANA que sufrió Valencia. Durante aquellos días estuvieron en la diana, llevando a sus programas en Mediaset a perder a su patrocinador principal, el banco ING, después de que Iker Jiménez compartiera en redes sociales un polémico tuit en el que aseguraba lo siguiente: "En el parking de Bonaire hay muchos cuerpos, muchos cuerpos. Muchos".

La controversia escaló aún más cuando El Gran Wyoming desde 'El Intermedio' criticó a Iker Jiménez por su aparente falta de sensibilidad y rigor, sin mencionarle directamente: "Hay personas que se consideran a sí mismos periodistas y que después de años buscando ovnis, pues quizás deberían empezar a buscar otras cosas que tampoco existen. Como su rigor y su honestidad".

Iker Jiménez quiso responder al presentador de laSexta a través de sus redes sociales y restando supuestamente profesionalidad al Gran Wyoming: "Es sencillo de comprender, leen un guion que escriben otros. Un texto que recitan. En eso consiste todo. Así que sin problema". Ante esta situación, en El Televisero quisimos preguntar directamente al presentador de 'El Intermedio' en una entrevista exclusiva en la que aseguraba que Iker Jiménez "tiene un fin político, que es derrocar a un gobierno".

Ahora, en esta entrevista exclusiva al presentador y copresentadora de 'Cuarto Milenio' y 'Horizonte', Iker Jiménez y Carmen Porter, les preguntamos por todo lo sucedido. ¿Qué opinan de Wyoming? ¿Qué ha sucedido con el anuncio que quiso dejar de anunciarse en sus programas? ¿Cuál es su vaticinio sobre el futuro político de Carlos Mazón? ¡Nos responde a todo!

Carmen Porter, Iker Jiménez, ¿cómo estáis?

IKER - Muy bien.

CARMEN - Pues fenomenal.

¿De quiénes sois vosotros los favoritos?

CARMEN - Yo creo que del público, que es el que nos mantiene ahí durante 20 años, o sea que fíjate.

IKER - Es verdad, porque yo creo que uno de los mayores misterios, por lo menos de 'Cuarto milenio', es aguantar 20 años en lo que sabemos que es el prime time español, que es una cosa… Así que tienes toda la razón, es el público. Qué maravilla.

¿Cuál creéis que es vuestro ingrediente para que la gente esté ahí semana a semana? Incluso con 'Horizonte', que ha sido el otro programa que hacéis

IKER - Yo creo que es un programa muy diferente al resto, es un programa que a nosotros nos encanta el hacerlo, es decir, que no lo hacemos por un compromiso concreto por tener que cumplir con tal. Cada vez que se abren las puertas de 'Cuarto Milenio', y 'Horizonte' también, aunque es diferente, pero es un lugar para la fantasía, la imaginación, la creatividad. ¿Y quién se puede resistir a eso? Somos felices haciendo el programa.

CARMEN - Yo en 'Horizonte' me lo paso genial en el directo. Preguntabas por el éxito, ¿no? Yo creo que el ser naturales, el no leer nada que te escriban y el contar lo que pensamos.

No leer nada, ¿te refieres de redes sociales?

CARMEN - No, que no leemos el cue.

IKER - A mucha gente le extraña, porque sabéis de televisión. Sí, cuando viene gente a 'Cuarto Milenio', no existe el cue, nadie habla…

CARMEN - No hay ni cue, no hay guion, no hay nada.

IKER - Es una especie de fórmula secreta que la estamos dando ahora, pero que yo creo que tiene sus problemas. Imagínate el realizador cómo está el pobre, no sabe por dónde va a salir nunca, pero tiene una naturalidad que yo creo que la gente engancha por eso, aunque no lo sepa.

¿Cómo habéis vivido vosotros la transición del canal?

IKER - Bueno, pues yo creo que la televisión tiene sus momentos, sus batallas internas. Yo creo que es un medio muy dinámico, que siempre está cambiando, y fíjate, yo lo resumiría con una frase que la llevo muy dentro, en la tele, primero, no te puedes creer nada. Segundo, el éxito que tú tengas la semana que viene vale de poco, pero pasa en tu beneficio, en el nuestro. O sea, nada es fijo. Entonces, cuando vienen estos movimientos, no está mal, porque quizá hacía falta remover un poco, ¿no? Y ahora, últimamente, fíjate, son los realities y demás, pero con audiencias de otra época. A nosotros nos fastidia en el sentido de que estamos en 'Horizonte', pero es toda la cadena, estamos muy contentos.

Lo hablaba antes con Ángeles Blanco, que es mujer de Vicente Vallés, que me decía que cuando llegan a casa hacen como un informativo del informativo. ¿Vosotros hacéis un 'Cuarto milenio' del 'Cuarto milenio' en vuestra casa?

CARMEN - Estamos siempre en 'Cuarto milenio'.

¿En casa desconectáis?

CARMEN - No, no, no desconectamos nunca. No, porque ¿sabes qué pasa? Que para nosotros no es un trabajo, es una forma de vida y lo ha sido siempre. Hemos sido siempre pareja y hemos trabajado siempre juntos. Es imposible desconectar.

IKER - Porque en el fondo tú estás: "¿qué ha pasado ahora? No sé qué en Gerona", "¿qué ha pasado al mismo tiempo con el equipo?" No es un trabajo para nosotros negativo, o es lo que tienes que hacer, porque es lo que te gusta. Es fácil no desconectar.

¿Cuál es la conspiración, a bote pronto que os venga, que más os llama la atención de la historia de España?

IKER - Bueno, yo te diría 20.000. Por ejemplo, la muerte de presidentes españoles a lo largo de los últimos dos siglos, por resumirlo, que si indagas en ellos, en todos hay flecos sueltos, en todos hay cosas no aclaradas y en todos hay la sensación de que había poderes por encima del Estado actuando.

CARMEN - El Golpe de Estado. Yo creo que hay mucha conspiración. Hay mucha…

Por ley se supone que se desclasificará.

CARMEN - Imagino, dicen que se desclasificará, pero…

Decían que a los 50 años, si no me equivoco

IKER - Sí, pero hay fórmulas para que siga sin salir toda la verdad. Y luego hay otra cosa, compañeros, cuando te dicen toda la verdad, ¿quién te dice esto? ¿Cuánto no ha quedado? Pero fíjate, la historia de España, la propia historia, es un sinfín de hechos poco claros y que muchas veces decimos: "Esto es fantasioso". Luego el tiempo te da la razón.

No sé si es más difícil o más fácil, por ser pareja, llevar esta oleada de críticas que ha habido hacia vosotros, porque cuanto más éxito, más críticas y más comentarios. ¿Al ser pareja se lleva mejor o peor?

IKER - A nosotros de verdad te digo que no nos influye.

CARMEN - Es que no nos afecta nada. Entonces, yo creo que cuando uno a lo mejor ve un comentario... A nadie le gusta que te pongan esas cosas y a veces tan malas, pero nos lo tomamos… ¿Sabes qué pasa? Que como siempre nos han criticado por los temas que tratábamos, ya estamos como con una coraza más, entonces ya te da igual.

IKER - Queda bien decir: "No me afecta", pero que no sea verdad, decirlo como pose. En nuestro caso hemos tenido todo tipo de campañas, la última con la Dana, impresionante, pero fíjate cómo es el pueblo, o sea, ante una manipulación en el sentido de querer hundir un programa, que es lo que es lo que pasó con la Dana, y con cosas muy injustas, la gente reacciona contra aquellos que creen que están presionando y el efecto es el contrario, cosa que es muy bonita, cosa que es muy bonito porque es para todos los compañeros, porque hoy en día cualquiera puede ser cancelado, a cualquiera le pueden criticar y a veces da igual lo que haya dicho o lo que sea. Por tanto, que tanto las compañías como las marcas sean valientes y defiendan lo que ellos quieran es básico. Si no, todo el mundo va a estar acojonado todo el rato.

Hubo incluso una marca que sí que se cayó, ¿cómo vivisteis eso?

IKER - Bueno, una marca que se cayó, que ya está.

¿Ha vuelto o no ha vuelto esa marca?

IKER - Sí, y no solo eso, sino que, oye, fantástico, nosotros en ese tema no podemos meternos porque es el ámbito publicitario, pero fíjate, cuando pasó eso, al mismo tiempo, hay un vídeo en nuestras redes sociales que se llama "Bonaire Cronología", donde se contaba todo lo que pasó con el famoso parking en la movida. Entonces, claro, cuando la gente, incluso las marcas vieron que nosotros no dijimos nada de muertos en ese parking y sí lo dijeron el resto de cadenas , sobre todo, los que nos atacaban, fue un poco un shock.

Sin embargo, ya estaba una campaña realizada, claro, esa campaña iba sobre unos raíles bastante injustos y al final se vino un poco encima. Yo te voy a contar un secreto. Hace poco quedé con un montón de empresarios muy grandes. Yo no suelo hacer estas cosas, esto no lo sabe la gente, pero quisieron verme y que les explicase cómo es posible que ante una operación de tal se diese todo la vuelta. Joder, pues porque la gente milenaria también es muy sabia, reacciona y sobre todo hay una cosa, mira, si tú mientes y eres un sinvergüenza y quieres mentir, puede pasarte, pero si no, no, y en este caso te aseguro que no fuimos nosotros los que mentimos.

Hubo rostros de televisión, como Wyoming, que fue el que más alzó la voz contra vosotros... ¿Cómo se vive también que alguien que sea muy conocido se pronunciase?

CARMEN - Yo creo que siguen también una serie de órdenes. Yo no lo haría nunca, porque nosotros no recibimos órdenes, siempre nos han dejado ser muy libres, pero también cuando tu cadena te pide que vayas en contra de alguien, pues hay gente que entra al trapo.

IKER - Se opera y punto. Pero bueno, es un tema muy espinoso, pero a mí me preguntaron exactamente por quién has dicho, pero fueron muchos otros, muchos, sin saber muy bien lo que había pasado, que es alucinante, y dos cosas, sin ver su hemeroteca, que esto es lo más alucinante.

Porque todo empezó a raíz del tuit tuyo…

IKER - Hubo páginas de televisión que informamos de lo que pasó de verdad y de quién fue lo que dijo lo de los muertos del parking y se borró ese pantallazo, pero en ese vídeo está. Recomiendo poner cronología en mi Twitter o en las redes sociales. Lleva 10 millones de visitas y es un impacto porque dices: "Joder, ¿qué operación es esta?, es incomprensible". Pero lo que te quiero decir es que yo no puedo juzgar a ningún compañero, porque si no eres un tipo que vienes a un plató y lees lo que te escriben, yo no sé si él está de acuerdo o no, simplemente está leyendo lo que le escriben.

Ahora que está viendo imputaciones con lo sucedido en la DANA, ¿qué vaticinio hacéis vosotros de Mazón? ¿Va a sobrevivir o no va a sobrevivir políticamente?

CARMEN - No, es imposible que sobreviva, sobre todo porque lo hicieron muy mal todos. Todos, unos y otros, yo no salvo a ninguno. En el momento que podía, él lo hizo muy mal, no estuvo y los que podían estar luego tampoco acudieron y la gente estaba abandonada.

IKER - Yo estuve allí y vi el abandono absoluto de un estado... a una gente y eso no se me va a olvidar nunca, nunca, porque es de las cosas más fuertes... cuando estuvimos las 30 horas emitiendo desde allí en vivo, fue una cosa que nos marcó profundamente. Yo lo vi, no hace falta que me lo cuenten. Que puede haber sorpresas y que lo que digamos ahora luego se descubra que no sé qué. En este momento concreto yo creo que todos no estuvieron a la altura.

¿Iríais a La isla de las tentaciones?

IKER - Ella sí, yo no (bromea)

CARMEN - No.