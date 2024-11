El Gran Wyoming habla en exclusiva sobre Iker Jiménez: "Tiene un fin político, que es derrocar a un gobierno"

La catástrofe medioambiental y humana que provocó la DANA el pasado 29 de octubre en Valencia y parte de Castilla-La Mancha ha desencadenado una grave crisis institucional y mediática derivada de la desintoxicación informativa creada por los bulos y mentiras aprovechando la coyuntura, pronunciadas además por algunos rostros muy seguidos en las redes sociales y la televisión.

Un rostro televisivo que ha sido señalado por difundir uno de los bulos más extendidos de este desastre natural ha sido Iker Jiménez, el presentador de 'Horizonte' y 'Cuarto Milenio', en Cuatro. Ante esta polémica, el banco ING decidió retirar su publicidad de los programas de Mediaset que presenta Iker Jiménez. A su vez, hubo rostros que salieron en defensa del presentador, como fue el caso de Ana Rosa Quintana, y también en su contra, como el Gran Wyoming.

El presentador de 'El Intermedio' aprovechó su programa en La Sexta para lanzar una pulla muy directa a Iker Jiménez, con el humor ácido que le identifica: "Hay personas que se consideran a sí mismos periodistas y que después de años buscando ovnis, quizá deberían empezar a buscar otras cosas que tampoco existen, como su rigor y su honestidad".

Como era de esperar, el marido de Carmen Porter tampoco se quedó callado y respondía indirectamente a los ataques de rostros de Atresmedia como El Gran Wyoming y Ana Pastor: "Me parece muy bien que personajes importantes hablen de mí, se lo agradezco, en el tono que sea. Y no puedo criticarles, porque como leen -un guion-, no sé si es el guionista quien dice eso y no él, o ella, así que no puedo enfrentarme. Nosotros no hemos leído en nuestra puñetera vida y eso significa que hablas con tus virtudes y errores".

Por todo ello, en El Televisero hemos querido hablar en exclusiva con El Gran Wyoming, que ha recibido el Premio Lola González Ruiz, en el Festival de Cine por la Memoria Democrática. ¿Cómo ha vivido él toda la polémica de la desinformación focalizada en el presentador Iker Jiménez? ¿Cuál es el fin de todas estas acusaciones sin contrastar que se lanzan desde algunos programas y/o medios de comunicación?

Sois referencia informativa con todo esto que ha pasado. Hacías tú el otro día el chiste sobre Iker Jiménez, de los ovnis... y él ha contestado, refiriéndose a ti, en este caso, diciendo que leéis directamente un guion, que no tenéis opinión. ¿Cómo vivís vosotros esto desde dentro? ¿Cómo has vivido tú también todo este movimiento de desinformación en el que ha habido incluso acusaciones cruzadas?

WYOMING - Yo lo vivo bastante mal. Yo creo que se han cruzado unas líneas rojas en la televisión que antes la gente tenía más cautela. O sea, yo creo que es una irresponsabilidad tener según y qué colaboradores en los programas. Es decir, en ese sentido parece que todo vale. ¿A alguien se le ocurre tener de colaborador en un programa a un señor que viene con una capucha de fuera y que ha cometido actos terroristas? Me parece un disparate. Y, sobre todo, estar al margen de lo que se dice. Hay que decir 'Oye, no', parece que los que están en la mesa operan de testigos, dejan que hablen y ellos son ajenos a lo que ocurre. Hombre, una responsabilidad tienen según y quién sientan de colaborador.

Y con respecto a que la mentira se haya instaurado ya en los medios de comunicación como un punto de información más, me parece terrible. Nosotros jamás hemos hecho algo parecido. Jamás. De hecho, en 18 años con un poder judicial que digamos no es muy afín a nuestra forma de ver la vida, no hemos tenido nunca ningún problema, salvo historias completamente ridículas, pero de contenido, nunca. Jamás hemos dado algo que no esté contrastado, que nos suscite cualquier duda… En ese sentido no hemos cometido ningún error porque es un programa hecho por periodistas que, para ellos, esto es la esencia de su trabajo.

La línea roja no solo se ha traspasado con colaboradores, sino que presentadores como Iker han protagonizado bulos. Él dijo en Twitter lo del parking de Bonaire y creo que también esto es una irresponsabilidad porque es alguien que tiene un altavoz y es presentador.

WYOMING - Yo creo que difundir según qué cosas en un momento determinado es muy grave. Pero no es casual. Esto tiene un fin político, que es derrocar a un gobierno, entonces, cualquier arma es buena, a mí eso no me parece legítimo. Yo respeto cualquier ideología y que se exponga. Ahora, hay cosas que no hay que hacer. Mentir, esto que se sigue diciendo, que se están "ocultando los muertos", o que el "Estado no existe". Hombre, es muy duro. Ha habido 36.000 rescates. Está el Ejército, está la Guardia Civil. España está detrás de esto, colaborando. Son 1500 kilómetros de carretera. Son muchos kilómetros. Ya se ha restablecido el AVE. Decir que el Estado no existe y que el Estado no está allí y que es un Estado fallido, ¿a qué nos lleva? Es decir, si desaparecen los políticos, ¿aquí quién gobierna? Los que llevan el correaje y la gorra, ¿no? Yo no soy partidario de eso y esa es la meta.

Justo esta semana, además, sorprende que cuando todo el mundo ha conocido este tipo de bulos por parte de 'Horizonte', en este caso, el programa ha batido récord de audiencia -con un 13,2% de share-. ¿Por qué crees que puede llegar a pasar esto y cuál es el peligro?

WYOMING - Hay mucha gente que está ahí en eso...

Pero ha sido público que era un bulo.

WYOMING - Sí, sí, ha habido apoyo total. Igual que existe el terraplanismo… Gente que es antivacunas... ahora en Estados Unidos han puesto al responsable de Sanidad, un señor que es anticiencia. Para mí esto es nuevo, y yo voy a cumplir 70 años y nunca he conocido un movimiento anticiencia que estuviera legitimado en los medios de comunicación. Me parece absolutamente ridículo. La misma gente que es anticiencia está viendo la tele. ¿De dónde se cree que sale ese señor que está metido en esa pecera? Es un nivel de estupidez y sinrazón que para mí no tiene sentido, pero están entre nosotros.

Justo que se ha desmontado el bulo del parking de Bonaire, la audiencia respalda eso. Incluso Ana Rosa ha salido en defensa de Iker por la retirada del banco ING como patrocinador.

WYOMING - Es que se ha creado una pedagogía muy perversa. A raíz de, y que esto no había ocurrido en España, lo que se llamó la teoría de la conspiración del 11-M, que la lanzó El Mundo, y que durante años estuvo sacando portadas constantemente en una estrategia de manipulación, sin más, porque no se podía llamar de otra manera.

Lo gracioso de esto es que los que compraban El Mundo, porque el periódico subió de tirada, no creían en eso. Es decir, los que compraban la conspiración no creían en ella porque finalmente lo que venía a decir es que la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Ejército a través del CNI, todos eran los autores reales del atentado del 11-M. Esto es lo que venía a decir, en síntesis, porque la policía mentía, la Guardia Civil, el Ejército, todo el mundo. Y todos al servicio de Zapatero. Era tan ridículo. Todo el mundo sabía que era ridículo.

Alguno de los que fabricaron aquello se ha arrepentido. Pero dicho esto, la gente compraba El Mundo, pero no por que creyera en la teoría de la conspiración, sino que se creó una pedagogía perversa en el sentido de "tú miente, yo te pago y yo te compro". Porque la idea era derrocar a Zapatero, igual que ahora es derrocar a Sánchez. Entonces, esa era la estrategia. Es decir, que hay mucha gente que, aunque le digas "Oye, que allí no había muertos", dicen "Me da igual, pero yo apoyo a los que mienten porque mi fin es otro". No la verdad, ni el periodismo, ni el respeto a los oyentes.