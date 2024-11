Ana Rosa cruza una línea roja en Telecinco y celebra el boicot al banco ING por Iker Jiménez

Ana Rosa Quintana ha hecho alto en su programa en Telecinco este jueves para lanzar un mensaje de apoyo a Iker Jiménez y Carmen Porter. Pero además, la presentadora de 'TardeAR' ha cruzado una línea bastante llamativa, incluso temeraria, pues no ha dudado en señalar indirectamente al banco ING tras su decisión de retirar su publicidad y patrocinio tanto de 'Cuarto milenio' como de 'Horizonte' tras "la polémica generada en los últimos días".

Cabe recordar que el diario El País publicaba en exclusiva la decisión de la entidad bancaria de pedir la retirada de la publicidad de los dos programas que presenta y dirige Iker Jiménez en el prime time de Cuatro. Después, este miércoles, la propia compañía enviaba un comunicado explicando su drástica y controvertida decisión.

"La decisión de retirar la publicidad de ING de un programa, cadena o medio se toma en base a diferentes factores como el contenido o la estrategia comercial, y en ningún caso está relacionado con programas o presentadores concretos", esgrimían dejando entrever que no es nada personal contra Iker Jiménez. "Por este motivo, tras la polémica generada en los últimos días en un contexto social muy sensible, decidimos modificar nuestra parrilla publicitaria", añadían en dicho comunicado.

El incendiario señalamiento de Ana Rosa a ING en 'TardeAR': "Me alegro mucho de que les retiren todas las cuentas"

Un día después, Ana Rosa Quintana ha dado un paso al frente, bastante polémico, teniendo en cuenta que ING sigue anunciándose en todos los programas de Mediaset y patrocinando algunos de ellos. Y se ha lanzado a condenar la decisión del banco de suprimir la publicidad a Iker Jiménez tras su polémica por haberse hecho eco del bulo sobre presuntos cadáveres en el aparcamiento subterráneo de Bonaire que luego fue desmentido por la Policía Nacional.

"Quiero mandar un beso y todo mi apoyo a Iker Jiménez y Carmen Porter. No se puede utilizar una empresa para coartar la libertad de expresión de las personas, entonces lo que pasa es que están recibiendo el pago de lo que han hecho", soltaba Ana Rosa Quintana en pleno directo en 'TardeAR'.

"Quisieron hacer una operación como ya vivió esta casa en una ocasión (en referencia a 'Gran Hermano') y les ha salido mal y yo me alegro mucho de que les haya salido mal. Me alegro mucho de que les retiren todas las cuentas", añadía sin pudor. Así, la presentadora no tenía reparos en mostrar su orgullo ante la campaña iniciada, sobre todo por sectores de la derecha y ultraderecha, para boicotear a ING Direct por su retirada de 'Horizonte'.

Un mensaje insólito por parte de una presentadora de una cadena de televisión teniendo en cuenta -insistimos- que ING sigue formando parte de la publicidad de Mediaset. Tras ello, Ana Rosa no ha dudado en dar la cara por Iker Jiménez. "Iker y Carmen, que como todos los que hacemos programas en directo tantos años a veces ocurren cosas y todos nos equivocamos, pero Iker salió inmediatamente, lo explicó, pidió disculpas de lo que lo tenía que pedir, pero de lo otro me parece una canallada", concluía su alegato.