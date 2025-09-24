Movistar Plus+ incluye un nuevo canal de televisión gratuito en su plataforma con toda esta oferta

El pasado mes de junio, la TDT recibió la llegada de Veo 7, un canal que ya había existido en el pasado, y que volvía a nuestras vidas ocupando el dial de Gol Play. Este verano veíamos además como Movistar Plus+ iniciaba en pruebas la emisión del mismo. Y ahora desde este martes ya podemos disfrutar de todos los contenidos de dicha cadena en la plataforma.

Desde este martes 23 de septiembre, además de en la TDT de manera gratuita, los espectadores podrán sintonizar VEO7 en el dial 46 de Movistar Plus+, lo que permitirá que su contenido llegue a millones de hogares suponiendo así todo un avance para la cadena.

Así, Veo 7 prosigue su expansión y además de en la televisión lineal a través de la TDT se puede ver en diferentes plataformas pues además de Movistar Plus+, ya se podía disfrutar de sus contenidos en Orange TV, Vodafone, Digi y AgileTV.

Qué se puede ver en Veo7, el canal de la TDT que ha llegado a Movistar Plus+

Cabe recordar que la programación de VEO 7 está prácticamente centrada en la emisión de cine. Entre los títulos destacados se encuentran "Vidas criminales" (2013), una comedia negra protagonizada por Jennifer Aniston, Isla Fisher y Tim Robbins; "Pixie" (2020), con Olivia Cooke y Ben Hardy en el reparto. Y otros menos conocidos como "Crímenes del futuro" (2022), una coproducción de ciencia ficción dirigida por David Cronenberg, con las interpretaciones de Viggo Mortensen, Léa Seydoux y Kristen Stewart.

Pero más allá del cine, VEO 7 también ofrece en su parrilla varias series como la célebre 'Los vigilantes de la playa' por David Hasselhoff y Pamela Anderson o la serie canadiense 'Flashpoint' así como 'Caso abierto: sin rastro'.

Tras el inicio de sus emisiones en junio, VEO7 arrancó el pasado 15 de septiembre la nueva temporada con una imagen renovada y un catálogo internacional ampliado con propuestas procedentes de las principales productoras y distribuidoras estadounidenses, con el objetivo de convertirse en el nuevo canal de televisión de cine y series especializado en la acción, el género policiaco, los crímenes y la investigación.