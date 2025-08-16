Movistar Plus+ incorporará un nuevo canal, que ya está en fase de prueba

Movistar Plus+ ya prepara la incorporación de su nuevo canal, Veo 7, uno de los últimos que llegaron a la TDT. Se espera que, en cuanto finalicen las pruebas, se incorpore al lineal de canales del operador. Fue el pasado 17 de junio cuando el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública comunicaba la llegada de un nuevo canal a la TDT para sustituir a Gol Play: Veo 7.

El canal del grupo Unidad Editorial ya estuvo en antena entre los años 2005 y 2012. Este canal combina cine nacional e internacional de primer nivel, con títulos de gran éxito como 'Vidas Criminales' o 'Crímenes del futuro'. Desde el momento en el que se anunció, los abonados de las principales operadoras se preguntaron cuando estaría disponible el canal a través de sus respectivos servicios de televisión.

Vodafone lo anunció el pasado 31 de julio para todos sus clientes. Orange, por su parte, lo hizo el 4 de agosto. La única que faltaba por anunciarlo era Movistar. La confirmación la ha dado la cuenta de X de Movistar España, en respuesta a un usuario que le hizo una consulta el pasado 13 de agosto. En el mensaje, un agente de la compañía explicó que el canal está en fase de pruebas.

En el citado mensaje Movistar deja claro que ya se encuentran probando el nuevo canal. Una vez compruebe que todo está en orden y que su funcionamiento es bueno, la compañía lo introducirá para todos los usuarios, para que puedan disfrutar del mejor cine.

Buenas tardes. Soy Rodrigo. Un placer saludarte. Actualmente estamos probando este canal, que ya estaba en la TDT, y esperamos que pronto esté completamente operativo con toda su programación para que lo disfrutes.

Un cordial saludo. — Movistar España (@movistar_es) August 13, 2025

Movistar Plus ofrecerá 'Los vigilantes de la playa'

Este procedimiento es habitual cada vez que Movistar, o cualquier otro operador, presenta un nuevo canal. Así se aseguran de que cumple con todas las características que necesitan para que pueda ser consumido por todos los abonados. La llegada de Veo supone un paso más en la estrategia de la plataforma de seguir sumando contenidos que aporten variedad a su servicio.

Los usuarios de Movistar Plus+ podrán disfrutar, por ejemplo, de 'Los vigilantes de la playa', la serie mítica de televisión protagonizada por David Hasselhoff y Pamela Anderson. Además otros títulos, como los habituales 'Profesor T' o 'Flashpoint'. La cadena espera renovar su parrilla a partir de este mismo otoño con nuevos espacios con los que atraer a nuevos espectadores.