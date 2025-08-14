Movistar Plus+ incorpora cuatro nuevos canales por este precio a su plataforma para reforzar su oferta

Movistar Plus+ continúa reforzando su oferta. Desde ahora, los suscriptores de la modalidad online de la plataforma, disponible por 9,99 euros al mes, podrán disfrutar en directo de todos los encuentros de la competición de la Liga Hypermotion, que arrancará la temporada 2025/2026 este próximo fin de semana. Además, Movistar Plus+ también incorporará el canal Veo7.

LaLiga Hypermotion reúne a 22 equipos de la segunda división del fútbol español que lucharán por el ascenso. Movistar Plus+ emitirá los partidos a través de sus tres canales oficiales: LaLiga TV Hypermotion, LaLigaTV Hypermotion 2 y LaLiga Hypermotion 3, ofreciendo la cobertura completa de cada jornada, junto a programas y resúmenes especiales.

El servicio de streaming de Movistar Plus+ por 9,99 euros al mes incluye, además de LaLiga Hypermotion, el canal generalista Movistar Plus+, en el que se pueden ver series, cine, entretenimiento y diversos eventos deportivos, como el mejor partido de la jornada de la Liga EA Sports, otro de la Champions League, Europa League, Primier League, baloncesto, tenis o golf.

Además, al tratarse de un producto independiente, puede contratarse sin necesidad de tener otros servicios de Movistar, siendo accesible desde la web y app oficial, así como en dispositivos móviles, televisores inteligentes y aparatos como Fire TV Stick, Apple TV o Chromecast. Con esta nueva incorporación, Movistar Plus+ amplía su oferta de fútbol online a un precio muy reducido.

Veo7 también llegará a la oferta de Movistar Plus+

Movistar Plus+ prepara también de forma gratuita la incorporación de Veo 7, la cadena que se encuentra ahora mismo disponible en la TDT, y que próximamente pasará a formar parte de la parrilla televisiva de la plataforma.

Tal y como ha confirmado la compañía a la pregunta de un usuario en 'X' el nuevo canal está todavía en el dial de pruebas de la plataforma, por lo que no es aún accesible por los descodificadores de los abonados, y estará disponible tanto en el dial del descodificador como a través de la aplicación de Movistar Plus+ y vía web.

Buenas tardes. Soy Rodrigo. Un placer saludarte. Actualmente estamos probando este canal, que ya estaba en la TDT, y esperamos que pronto esté completamente operativo con toda su programación para que lo disfrutes.

Un cordial saludo. — Movistar España (@movistar_es) August 13, 2025

Con la llegada definitiva de Veo7, Movistar Plus+ añade un nuevo canal disponible en la TDT, para que sus usuarios puedan disfrutar de clásicos como Los vigilantes de la playa, Profesor T o Flashpoint, entre muchos otros títulos, y a la espera de la renovación de la parrilla de la cadena prevista para el próximo otoño, con la incorporación de nuevas apuestas y más títulos.



