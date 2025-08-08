Llega este nuevo canal a Movistar Plus+: cómo verlo completamente gratis y sin ningún coste adicional

Movistar Plus+ es la operadora con más clientes en España. Cuenta con servicios de telefonía, fibra y televisión de pago y ha anunciado que, en la próxima temporada 25/26, LaLiga Hypermotion, la Segunda División de fútbol masculino, será de acceso totalmente gratuito para todos los clientes de MiMovistar, con independencia del paquete que tengan contratado.

De esta forma, incluso si no eres cliente de Movistar, tendrás acceso a la segunda categoría de fútbol masculino. Sin ni siquiera la necesidad de haber contratado servicios de Movistar Plus+, cualquier cliente que tenga contratado un servicio con acceso a MiMovistar podrá disfrutar de todo el fútbol de LaLiga Hypermotion, es decir, un total de 468 partidos, incluyendo 42 jornadas de los 22 equipos que componen la categoría y los playsoffs que se disputan al final de la temporada. Además de 10 partidos por jornada de la Primera Federación Versus E-Learning.

Del mismo modo, también podrán acceder a este producto los clientes nuevos que contraten como mínimo una tarifa de fibra y móvil. Además de los suscriptores de Movistar Plus+, el cual puede contratarse de manera independiente sin necesidad de ser cliente de Movistar. Con esta estrategia, la compañía busca aumentar la expectación alrededor de la segunda categoría del fútbol español para acercar a los clientes de toda España muchos de los equipos locales que participan en la competición.

Movistar se convierte así en la primera compañía que opta por ofrecer de manera más abierta el contenido de LaLiga Hypermotion. La temporada dará comienzo este próximo 15 de agosto, por lo que si eres cliente de Movistar podrás disfrutar de los partidos en apenas una semana. Si no lo eres, servicios como Movistar Plus+ permitirán seguir disfrutando del fútbol sin cambiar de compañía.

¿Dónde los podrás ver sin ningún coste adicional? LaLiga Hypermotion estará disponible en la plataforma Movistar Plus+ en los diales 56 (canal principal), 59 y 178. Y los partidos de la primera Federación Versus E-Learning a través del dial 52.