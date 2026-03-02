Los 10 mejores estrenos que ver este mes de marzo en Movistar Plus+: del fin de una serie histórica a la favorita de los Oscar

El mes de marzo llega repleto de nuevos títulos a Movistar Plus+, que siempre tiene una de las mejores ofertas de películas en su catálogo. En este caso, aparte de poder ver de nuevo la gala de los Oscar este próximo 16 de marzo, también podremos disfrutar de varias de esas películas que están nominadas a los principales premios. Ahí tenemos la llegada, por fin, de 'Valor sentimental', de Joachim Trier, que cuenta con 9 nominaciones y que suena con fuerza para llevarse varios de los premios. Pero también tendremos 'La voz de Hind', nominada a Mejor Película de Habla No Inglesa, y que ha sido una de las sorpresas del pasado año.

Y hablando de Oscars, tenemos la nueva película de Celine Song, 'Materialistas', con Pedro Pascal, Dakota Johnson y Chris Evans. Y, por otro lado, el 'Superman' de James Gunn, que ya teníamos disponible en HBO MAX, o 'Ciudad sin sueño', reciente ganadora del Goya a Mejor Actor Revelación.

Ya en el terreno series, nos llega la divertidísima 'Riot women'; la última temporada del éxito 'Outlander' o 'Por cien millones', comedia española basada en hechos reales que cuenta con Raúl Arévalo como protagonista. Mientras que se despedirá la mítica 'Outlander', con el estreno de su octava y última temporada.

Estrenos de series

Riot women

Sinopsis: En Hebden Bridge, una pequeña localidad en Yorkshire, una profesora jubilada, una policía, la dueña de un pub, una comadrona y una ladrona, todas mujeres de “cierta edad” deciden formar una banda de punk rock y participar en un concurso local de talentos. Todas ellas enfrentan momentos críticos: trabajos exigentes, hijos adultos emocionalmente distantes, padres ancianos, divorcios, relaciones fallidas y los cambios físicos y emocionales asociados a la menopausia. Al comenzar a escribir su primera canción, descubren que comparten una profunda rabia colectiva por la forma en que la sociedad trata a las mujeres de mediana edad, y la música se convierte en un canal de desahogo y reivindicación personal. Cada una de ellas se va a cuestionar sus relaciones, sus sueños y ambiciones y su propósito en la vida, más allá de su papel de cuidadoras, hijas o madres.

Drama con toques de humor, con pulso musical y espíritu punk, centrado en un grupo de mujeres de mediana edad que, desde la amistad y la rabia compartida, deciden crear una banda como forma de resistencia vital. Firmada por Sally Wainwright ('Happy Valley'), una de las creadoras más prestigiosas de la televisión británica, la serie se pudo ver en el Festival Serializados, como parte de la Sección Oficial Internacional.

El reparto lo conforman Joanna Scanlan ('Slow Horses'), como Beth Thornton, una profesora al límite cuya salvación llega a través de la música y la amistad; Rosalie Craig ('El infiltrado'), como Kitty Eckersley, la voz más cruda y visceral del grupo, marcada por un pasado turbulento; Lorraine Ashbourne ('Los Bridgerton'), como Jess Burchill, la tabernera que impulsa la banda y sostiene su pulso emocional; Tamsin Greig('Belgravia'), como Holly Gaskell, expolicía que combina disciplina, ironía y vulnerabilidad, y Amelia Bullmore ('Happy Valley'), como Yvonne Vaux, hermana de Holly y comadrona de carácter directo.

Fecha de estreno: 2 de marzo

Outlander (Temporada 8)

Sinopsis: Al comenzar la octava temporada, Jamie y Claire pronto descubren que la guerra los ha seguido hasta su hogar en Fraser’s Ridge, ahora un próspero asentamiento que ha crecido y florecido en su ausencia. Con nuevas llegadas y cambios realizados durante los años que estuvieron fuera, los Fraser se enfrentan a la pregunta de qué están dispuestos a sacrificar por el lugar que llaman hogar y, lo que es más importante, qué sacrificarían para permanecer juntos. Mientras los Fraser mantienen un frente unido contra los intrusos externos, secretos familiares que finalmente salen a la luz amenazan con separarlos desde dentro. Aunque han dejado atrás la guerra por la libertad de Estados Unidos, su lucha por Fraser’s Ridge no ha hecho más que comenzar.

La serie que hace una mezcla imposible de drama histórico, romance y viajes en el tiempo basada en las novelas de Diana Gabaldon, 'Outlander', por fin llega con su última temporada, y podremos verla tanto en Netflix como en Movistar Plus+. Durante estas ocho temporadas hemos conocido la historia de Claire Randall, una enfermera inglesa que viaja por accidente desde 1945 al año 1743, y de Jamie Fraser, un guerrero de las Tierras Altas escocesas. Caitríona Balfe vuelve como Claire y Sam Heughan como Jamie. Además de contar con nuevas incorporaciones: Carla Woodcock, que da vida a Amaranthus Grey; Kieran Bew, que interpreta al capitán Charles Cunningham; y Frances Tomelty como Elspeth Cunningham. Esta temporada sigue los libros 'Written in My Own Heart’s Blood' y 'Go Tell the Bees That I Am Gone', además de parte del aún inédito décimo libro. Eso sí, ya se nos ha adelantado que, el final de la serie será diferente al literario.

Fecha de estreno: 7 de marzo

Empatía

Sinopsis: Tras dos años alejada de su profesión por una tragedia personal, Suzanne Bien-Aimé, antigua criminóloga reconvertida en psiquiatra, regresa al trabajo en el Hospital Psiquiátrico Mont-Royal. Allí se enfrenta a pacientes de larga duración cuyas historias resuenan peligrosamente con su propio duelo. Mientras intenta recomponer su vida y su identidad profesional, Suzanne descubrirá que escuchar, comprender y acompañar puede ser tan sanador como devastador. En ese territorio ambiguo, la empatía se convierte en un arma de doble filo.

Dramedia ambientada en un hospital psiquiátrico de Montreal que explora el límite entre comprender y absorber el dolor ajeno. A través de una protagonista marcada por la pérdida, la serie convierte la empatía en motor narrativo y conflicto: una virtud profesional que, llevada al extremo, puede convertirse en herida. Ganadora del Premio del Público en la edición 2025 de Series Mania, está protagonizada por Florence Longpré, creadora, guionista y protagonista. Que además es una figura clave de la nueva ficción canadiense, conocida por su capacidad para combinar intimidad emocional y mirada autoral. Con Thomas Ngijol, como Mortimer, el auxiliar psiquiátrico que se convierte en su principal aliado emocional, 'Empatía' es una de esas series que, pese a que no hacen mucho ruido, llegan a tener una muy buena reputación gracias al boca oreja.

Fecha de estreno: 11 de marzo

Por cien millones

Sinopsis: En 1981 tres mecánicos de Zaragoza, Alfonso, Jorge y Salva, agobiados por las deudas y tras meses sin trabajo, deciden secuestrar al máximo goleador de la Liga, Enrique Castro "Quini", el delantero del FC Barcelona. A cambio de su liberación piden 100 millones de pesetas. Pero pronto descubren, y por las malas, que la vida no es como las películas. Y que ser malo, cuando eres bueno, no es nada fácil.

Curioso cuanto menos el planteamiento de la nueva serie de MovistarPlus+, creada por Oriol Capel y Nacho G. Velilla, mentes creadores de '7 vidas' o 'Aída'. Con Raúl Arévalo, Vito Sanz y Gabriel Guevara de protagonistas, la serie revive el rapto en 1981 del futbolista Quini a manos de tres mecánicos de Zaragoza. Tres episodios repletos de comedia costumbrista que han sido rodados en Madrid, Barcelona, Zaragoza y Suiza.

"Como director, siempre me han atraído las historias que hay detrás de los grandes titulares. Esa intrahistoria que, a menudo, pasa desapercibida, pero que creo que está más cercana a nuestra vida diaria que el encabezamiento impactante que, usualmente, describen los periodistas. Nunca hemos pretendido hacer una crónica del secuestro, ni un thriller o un true crime (aunque a veces la narración coquetea con esos géneros), queremos contar la historia desde el punto de vista de tres antihéroes, tres perdedores que toman una decisión equivocada que les puede arruinar sus vidas (y la de Quini)", comentó Nacho G. Velilla como presentación del proyecto.

Fecha de estreno: 26 de marzo

Estrenos de películas

Karate kids: Legends

Sinopsis: Tras una tragedia familiar, una joven promesa del kung fu, Li Fong, se ve obligado a abandonar su hogar en Pekín y trasladarse a Nueva York con su madre. Li lucha por dejar atrás su pasado mientras intenta encajar con sus nuevos compañeros de clase y, aunque no quiere pelear, los problemas parecen encontrarle en todas partes. Cuando un nuevo amigo necesita su ayuda, Li se presenta a una competición de kárate, pero sus habilidades no son suficientes. El profesor de kung fu de Li, el Sr. Han, pide ayuda al "Karate Kid" original, Daniel LaRusso, y Li aprende una nueva forma de luchar, fusionando sus dos estilos en uno solo para el enfrentamiento definitivo de artes marciales.

Ralph Macchio (el icónico Daniel LaRusso de las primeras 'Karate Kid') y el gran Jackie Chan (sensei del reboot de 2010 en el que compartía protagonismo con Jaden Smith) se unen en esta historia, digna heredera de la mítica saga de películas de artes marciales, en la que un nuevo aprendiz encontrará el camino para alcanzar todo su potencial... en la lucha y en la vida. Al joven Ben Wang ya lo vimos en 'Chino americano', esa serie de Disney Plus que, aunque no tuvo mucha promoción, era una gran ficción familiar. Pero no están solos estos tres, sino que además veremos a Joshua Jackson (el inolvidable Pacey de 'Dawson crece') y Ming-na Wen (Fennec Shand en el universo 'Star Wars').

"Ya no necesito entrenar. He estado entrenando todos los días durante 64 años. He estado peleando, peleando, peleando. Aunque ya no soy ese joven que hacía tres patadas en el aire; ahora hago una", confesó Jackie Chan a Variety sobre su preparación para la película.

Fecha de estreno: 6 de marzo

Materialistas

Sinopsis: Lucy es una joven casamentera de Nueva York que se encarga de unir solteros para encontrar la pareja perfecta. Sin embargo, su mundo se desestabiliza al encontrarse atrapada en un triángulo amoroso con Harry, un apuesto financiero multimillonario, y su exnovio John, un actor de poco éxito.

Celine Song (aclamada por su maravillosa ópera prima 'Vidas pasadas') dirige a Dakota Johnson, Chris Evans y Pedro Pascal en esta elegante comedia romántica que radiografía el amor en el siglo XXI. En 'Materialistas', Song critica el efecto del capitalismo en el amor a través de una casamentera moderna que une a las personas en base a parámetros estrictamente financieros y físicos. Pero, el destino pone a esta joven entre las cuerdas cuando debe elegir entre el hombre ideal y millonario o el exnovio al que siempre amó y pobre. Algo similar hemos visto recientemente en 'Eternity', con Elizabeth Olsen, Miles Teller y Callum Turner, pero más con un toque de fantástico que 'Materialistas', más costumbrista y vital, no tiene.

"Me siento muy afortunada de estar en cualquier tipo de películas en una industria tan dura como esta, en un trabajo tan mágico y asombroso al que estoy eternamente agradecida", comentó Dakota Johnson en una entrevista para Fotogramas. "En cierta medida, formar parte de superproducciones de éxito te ayuda a situarte, a fijar tu rumbo y también a encontrar papeles distintos, a participar en películas más pequeñas e independientes, pero no necesariamente hay una relación directa entre ambas cosas. El control de la carrera depende de gran cantidad de factores".

Fecha de estreno: 13 de marzo

Superman

Sinopsis: En un mundo cínico que ha perdido la fe en la bondad, Superman lucha por reconciliar su herencia kryptoniana con su crianza humana en Smallville como Clark Kent. Mientras protege a la humanidad, encarna la verdad, la justicia y el estilo americano, desafiando una era que considera estos valores obsoletos.

James Gunn, se adentra en el mundo del gran superhéroe de DC Cómics con este reboot que presenta un nuevo Superman, más humanamente vulnerable, compasivo e idealista que nunca. Y contrasta mucho con la versión bastante más oscura que propuso Zack Snyder con su 'Hombre de acero', protagonizada por Henry Cavill. En este caso tenemos a David Corenswet ('Pearl') como el superhéroe del traje azul. La historia comienza justo cuando Superman, tres años después de hacer pública su identidad como el metahumano más poderoso de todos, es derrotado. Herido, el superhéroe termina en la Antártida, cerca de su guarida secreta, a donde su fiel perro Krypto lo ayuda a llegar para sanarse. Pero Lex Luthor le sigue los pasos y va a hacer públicos algunos oscuros secretos de Superman que ni él mismo conoce.

El reparto lo completa un Nicholas Hoult desquiciado dando vida a un Lex Luthor más malvado que nunca, y Rachel Brosnahan dando vida a Lois Lane. El acabado visual es luminoso y colorido, precisamente lo que llevamos muchos años demandando al personaje en su salto a la gran pantalla, y todo funciona con muy buen ritmo. Un comienzo del nuevo DC muy prometedor.

Fecha de estreno: 20 de marzo

Valor sentimental

Sinopsis: Tras la muerte de su madre, las hermanas Nora y Agnes se reencuentran con su distanciado padre, Gustav Borg, un veterano director de cine de renombre, que le ofrece a su hija Nora, actriz de teatro, un papel en su próxima película. Nora lo rechaza y pronto descubre que le ha dado ese papel a una joven y entusiasta estrella de Hollywood. De repente, las dos hermanas deben sortear su complicada relación con su padre y lidiar con una actriz estadounidense que se encuentra en medio de su compleja dinámica familiar.

Nominada a 9 premios Oscar incluyendo mejor película, dirección y actriz principal. Tras la sorprendente 'La peor persona del mundo', Joachim Trier vuelve a conseguir el elogio de crítica y público con 'Valor sentimental', una conmovedora historia sobre la familia ganadora del Gran Premio del Jurado en Cannes 2025. A través de dos hermanas muy unidas, un padre ausente y una casa llena de recuerdos, Trier aborda temas como el perdón, el trauma, las relaciones familiares y los peligros de la autobiografía como redención.

"No hay que intentar ser perfecto. A tus hijos, diles: 'Lo siento, soy una mierda, pero te quiero'", contó Stellan Skarsgard para Icon. El mítico actor es uno de los protagonistas y suena con fuerza para llevarse el Oscar a Mejor Actor Secundario.

Fecha de estreno: 27 de marzo

La voz de Hind

Sinopsis: 29 de enero de 2024. Los voluntarios de la Media Luna Roja reciben una llamada de emergencia. Una niña de 6 años está atrapada en un coche bajo fuego en Gaza, suplicando ser rescatada. Mientras intentan mantener el contacto telefónico con ella, hacen todo lo posible para enviarle una ambulancia. Su nombre: Hind Rajab.

Nominada al Oscar a la mejor película internacional, ganadora del Premio del Público (con la puntuación más alta de la historia) en el Festival de San Sebastián y Gran Premio del Jurado (León de plata) en el de Venecia con 24 minutos de ovación. 'La voz de Hind' narra la historia real de la llamada de emergencia que recibieron el 29 de enero de 2024 los voluntarios de la Media Luna Roja: una niña de 6 años está atrapada en un coche en Gaza, bajo fuego israelí, suplicando ser rescatada. La película está contada desde el punto de vista de los técnicos y, en ella, la voz de la niña está extraída de las grabaciones reales.

Fecha de estreno: 13 de marzo

Ciudad sin sueño

Sinopsis: Toni, un chico gitano de 15 años, vive en el asentamiento irregular más grande de Europa, a las afueras de Madrid. Orgulloso de pertenecer a una familia de chatarreros, sigue a su abuelo a todas partes. Pero los derribos se acercan a su parcela y su abuelo se niega a marcharse, sea cual sea el sacrificio. En oscuras noches sin electricidad, mientras las leyendas de su infancia cobran vida, Toni debe elegir: enfrentarse a un futuro incierto o aferrarse a un mundo que se desvanece.

Tras el corto ganador de un Goya 'Aunque es de noche', Guillermo Galoe decidió continuar rodando en la Cañada Real, el mayor asentamiento irregular de Europa. En 'Ciudad sin sueño', nominada a 5 premios Goya (ganando Toni Fernández a Mejor Actor Revelación), Galoe recupera a Tonino, protagonista del corto, en una ficción que muestra como los habitantes de este lugar se debaten entre resistir o marcharse.

"¿Cuál era nuestro posicionamiento como cineastas ante un espacio real?", se preguntó el director y el director de fotografía al iniciar la película. Así contó Galoe en una entrevista para el blog El antepenúltimo mohicano. "Porque esa era la propuesta: hacer una ficción en un entorno real, interpretada en su totalidad por la gente que vive allí. Efectivamente, me interesan mucho los rostros y la vida y cómo habitan las imágenes. La idea era no estar nunca por encima, pero tampoco entre esos rostros y los espectadores. Rui Pocas, el director de fotografía, y yo hablamos mucho de esto, de cómo encontrar unos códigos en los que pudiésemos crear un movimiento de cámara natural, que palpita, que respira, pero que no es una cámara al hombro; es una cámara que, de alguna manera, flota en esos planos fijos que siempre están en movimiento".

Fecha de estreno: 20 de marzo

Más estrenos en Movistar Plus+: