En el próximo capítulo, Leonor le pide a su hermana Rosalía que no olvide por qué hacen todo lo que están haciendo porque si lo olvida puede tirarlo todo por la borda.

Alejo habla con Bárbara sobre Luisa porque no entiende por qué quiso saber cosas sobre su madre y después trata de salir a pasear con la doncella pero Luisa le para los pies.

Atanasio le comunica a Enriqueta que Rafael le ha dado orden de pagarle la cantidad que le deben en diferentes pagos semanales. Mientras, Braulio se presenta a Manuela de Guzmán sin saber quién era y su primer encuentro no es del todo agradable.

Don Hernando le deja claro a José Luis que desterrando a Victoria ha demostrado su fuerza, honor y dignidad y que Victoria Salcedo de la cruz está tocada de muerte.

Por su parte, Bárbara, Luisa y Pepa se quedan en shock al ver que Victoria está en la Casa Pequeña bajo la protección de Mercedes. Y Victoria se enfrenta a su ex nuera, Matilde. Pero quién se queda descolocado es José Luis al no entender que hace ahí su mujer después de su destierro.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', José Luis no aguantaba más y desterraba a Victoria de Valle Salvaje ante la mirada atónita de todos y le exigía que coja inmediatamente su equipaje y se marche para siempre de sus tierras mientras ella aseguraba que es humillante y que no sabe donde irá ahora.

La noticia también llegaba a oídos de Matilde que no daba crédito al pensar que la persona que más daño le ha hecho va a desaparecer de su vida. Y Benigna acudía a contarles algo que deberían saber y que tendría que haberles contado mucho antes.

Rosalía le pedía a su hermana Leonor poder ir a ver a la pequeña María. Mientras, Luisa seguía sospechando de la mujer ante Bárbara y le preguntaba si cree que lo de su enfermedad es una inventiva.

Francisco no terminaba de creerse los sentimientos de Pepa y dudaba que en un futuro se arrepienta de casarse con él y no haberlo hecho con Martín. Precisamente, su amigo también le mostraba sus dudas a la doncella sobre acudir a su enlace.

Mientras, Hernando presentaba a su hija Manuela, cuya llegada no pasaba desapercibida: su primer choque con Braulio desata una tensión inesperada.