Carles Porta se multiplica y estrena nuevo true crime en Movistar Plus en la semana que ve la luz su 1ª serie de ficción en Atresmedia

Carles Porta se multiplica con diferentes proyectos en distintas cadenas y plataformas. Tras lanzar con éxito hace unos días 'Abandonados' en Disney+, este próximo jueves regresa a Movistar Plus con '¡Mátalo ya!', un nuevo true crime. Y a ello hay que sumar el próximo estreno de '33 días', su primera serie de ficción que verá la luz en Atresplayer el próximo domingo 7 de junio.

'¡Mátalo ya!' es un caso de traición familiar que esconde un oscuro complot ocurrido en Almansa en 2017 y que supone un nuevo capítulo dentro de la serie de true crimes que ha producido la plataforma con el creador de 'Crims' junto a 'Peregrina', que ya está disponible, y a 'El plan de las gemelas', que llegará el próximo 18 de junio.

Así, '¡Mátalo ya!' ha aterrizado este jueves 4 de junio a Movistar Plus y narra lo que pasó en el conocido Caso Almansa que tuvo lugar en Castilla-La Mancha durante el año 2017 y en el que hubo grandes giros y un final completamente sorprendente.

Con esta nueva temporada, Carles Porta consolida su posición como una de las voces imprescindibles del género, fiel a una mirada marcada por el rigor periodístico y el máximo respeto a las víctimas, señas de identidad presentes también en éxitos que se pueden ver en Movistar Plus como 'Crímenes', 'El crimen de la Guardia Urbana', 'Luz en la oscuridad', 'Missing in Murcia', 'Muerte en el hotel' o 'Crimen por encargo', que refuerzan la apuesta de la plataforma por el true crime de calidad.

¿Qué es '¡Mátalo ya!'?

En julio de 2017, la Guardia Civil encuentra a Juan Martínez desangrándose tras una puñalada en el cuello en una urbanización de Almansa. A pocos metros, un joven herido asegura que actuó en defensa propia después de ser atropellado, mientras Inma, la hijastra de Juan, afirma haberlo visto todo.

Pero nada es lo que parece. Contradicciones, mensajes ocultos y una inquietante trama familiar convierten el caso en un oscuro rompecabezas donde todos parecen mentir y donde la verdadera pregunta es: ¿Quién quería matar a Juan Martínez?.



El caso Almansa se convirtió en uno de los true crime más impactantes de Castilla-La Mancha por sus constantes giros, la crudeza del ataque y el sorprendente desenlace.