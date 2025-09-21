La actriz Kiti Mánver difunde esta publicación que coloca a Ana Rosa Quintana en el disparadero

La actriz Kiti Mánver, a quien hemos podido ver recientemente en la miniserie 'Dos tumbas' de Netflix, no ha dudado en compartir un mensaje de Pablo Iglesias en el que Ana Rosa Quintana y los programas matinales de la televisión no quedan bien parados.

Se trata de un fragmento de Pablo Iglesias en 'Malas Lenguas' el pasado jueves cuando Jesús Cintora le preguntó por la noticia de que Daniel Esteve, el líder de Desokupa ha sido denunciado por un supuesto delito de incitación al odio contra la población migrante y contra la integridad moral por los discursos discriminatorios y bulos que vierte en sus redes sociales.

En él, el que fuera vicepresidente del Gobierno no duda en señalar a Ana Rosa Quintana como una de las principales culpables de que Daniel Esteve tuviera foco mediático. Un mensaje que Kiti Mánver comparte a decir por la publicación que hizo en su cuenta de "X" citando el mensaje de Pablo Iglesias junto a un dedo señalando.

"Decía la voz en off que Dani Desokupa lleva años en el ojo mediático por sus polémicas declaraciones, y por sus polémicas declaraciones no, porque Ana Rosa y todos los matinales del oligopolio mediático le hacían promoción a su empresa de matones fascistas en prime time haciendo entrevistas a aeste tipo y promocionando su empresa, esa es la razón por la que estos fascistas se vuelven peligrosos", aseveraba Pablo Iglesias en el discurso que Kiti Mánver no ha dudado en retuitear.

"Los fascistas que tienen el poder son los que tienen de verdad la capacidad de dar una instrucción por teléfono de me sacas a Dani Ana Rosa en tu programa o me lo sacas tú Susanna Griso y le haces promoción a estos matones que hacen dinero de la miseria de la gente. Y ahora me defendéis a Ana Ros aun rato", concluía Pablo Iglesias.