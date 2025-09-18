Antonio Maíllo (IU) se revuelve ante Ana Rosa y señala a su equipo como "nazis" y "colaboracionistas"

Ana Rosa Quintana ha vivido este jueves una conexión en directo marcada por la tensión cuando ha recibido al coordinador general de Izquierda Unida en 'El programa de Ana Rosa'. Nada más arrancar su intervención, Antonio Maíllo no ha tardado en echar por tierra la actitud de la presentadora y su programa con respecto al genocidio en Gaza, reprochándoles haber blanqueado al estado de Israel minutos antes en la emisión.

"Es una vergüenza el cinismo ante un gobierno criminal que está asolando una población y asesinando a 65.000 personas, 18.000 de ellas niños", ha denunciado el líder de Izquierda Unida tras reprender a la presentadora por haber charlado justo antes de su entrevista con Roni Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel. Así, el invitado insistía en su "indignación" por haber dado voz a "un criminal de guerra nazi uruguayo que está de colono en Palestina".

Antonio Maíllo, de Izquierda Unida, acusa a Ana Rosa Quintana de "colaboracionista" en el genocidio palestino

Pero la queja de Maíllo iba más lejos, señalando a Ana Rosa Quintana y su espacio en Telecinco por contribuir al lavado de imagen del estado genocida. "Nadie puede ocultar, y ustedes tampoco, los colaboracionistas, tampoco podéis evitar lo que se está viendo día a día en el arraso a la población, el dolor y la muerte", ha sentenciado el político provocando una respuesta casi inmediata de la presentadora.

Ana Rosa Quintana y Antonio Maíllo en 'El programa de AR'

"¿Pero quiénes somos los colaboracionistas?", ha preguntado extrañada la conductora de 'El programa de AR', que no daba crédito al enfado del líder de IU. "Ahí tiene usted colaboracionistas que están justificando la acción de Israel, que es un Estado genocida", insistía el coordinador sin detener a la periodista. "No, no, no. Aquí nadie ha justificado. Aquí se ha creado un debate con una palabra", ha aclarado el rostro de Telecinco.

"Es una vergüenza lo que he escuchado. Ha sido un debate frívolo ante un exterminio de población. Cuando pasen los años se grabarán estas entrevistas y se verá la ignominia que supone la muerte y el asesinato masivo ante la indiferencia y la equidistancia de mucha gente", ha condenado Antonio Maíllo sobre la intervención de Kaplan en el matinal de la cadena.

"Es una vergüenza lo que usted ha dicho para justificar lo que está haciendo Israel"

Ante el señalamiento del político, Ana Rosa Quintana le frenaba una vez más aclarando la postura del programa. "España entera está horrorizada con lo que pasa en Gaza", ha explicado la presentadora. "Absolutamente, pero alguno de los que ha hablado ahí no. Y hay que señalarlos porque no es permisible", le reprochaba el invitado, que se dirigía entonces a la periodista Isabel San Sebastián, presente en la mesa de debate con una dura reprimenda.

"Es una vergüenza lo que usted ha dicho para justificar lo que está haciendo Israel, que es genocidio y exterminio. Estos nazis son los nazis de 2025. Ese es el problema. Esto es Auschwitz en 2025", ha sentenciado, visiblemente agitado, haciendo que la colaboradora tuviese que pronunciarse. "Está mal de la cabeza", ha señalado la tertuliana.

"Quien gobierna en Gaza es Hamás y quien utiliza a la población palestina de Gaza como escudos humanos, quien cava túneles debajo de hospitales y escuelas, etcétera, es Hamás", ha asegurado San Sebastián mientras Ana Rosa Quintana trataba de poner orden entre las distintas acusaciones. "Usted ha juzgado, ha condenado y ha calificado de criminal de guerra a una persona que ha sido entrevistada en este programa y que no tiene ningún juicio ni ninguna condena por nada que se le parezca", añadía la periodista.

"Todos estamos de acuerdo en que es inhumano lo que estamos viendo"

Pero la colaboradora de 'El programa de AR' no se quedaba ahí. "Usted me está injuriando a mí y que me he pronunciado esta mañana muy claramente en contra de la masacre que se está produciendo en Gaza y me está atribuyendo posturas que no son las que yo defiendo", ha señalado con dureza, parando los pies al coordinador federal de Izquierda Unida, que trataba de contestar.

"Usted está en una posición ideológica absolutamente contraria a la mía que no le da ni a injuriarme a mí ni a injuriar al entrevistado que ha tenido Ana Rosa esta mañana ni a decir a quién se entrevista y a quién no en esta cadena", ha sentenciado la colaboradora de Ana Rosa Quintana en defensa del programa. Más tarde, el político invitaba a la periodista a sumarse a "la decencia de condenar la masacre en Gaza".

"Yo la felicitaré y me alegraré por ello, porque esto atraviesa identidades electorales y políticas", resolvía Maíllo, recibiendo una réplica directa de la presentadora. "Pero eso ya lo hemos hecho esta mañana, señor Maíllo. Todos estamos de acuerdo en que es inhumano lo que estamos viendo", ha advertido la comunicadora, asegurando que en el espacio escuchan "a todo el mundo para que cada uno saque sus conclusiones".