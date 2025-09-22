Juan y Medio habla así de rotundo de su rival Joaquín Prat y se moja sobre las audiencias: "Tienen que situarse"

Juan y Medio continúa de celebración tras haber cumplido 16 años en las tardes de Canal Sur con 'La tarde, aquí y ahora', que ha arrancado una nueva temporada en la cadena autonómica este septiembre. Y en una reciente entrevista, el presentador no ha dudado en pronunciarse sobre su competición de las tardes, especialmente sobre Joaquín Prat, que se ha incorporado en este curso a la sobremesa de Telecinco con 'El tiempo justo'.

"Ningún magacín en la historia de la televisión en España ha llegado a esas cifras", ha sentenciado el andaluz en una reciente entrevista con EL CONFI TV, donde ha reflexionado sobre las casi dos décadas que lleva al frente del magacín en la cadena autonómica. "No he perdido un ápice de ilusión, ni de fuerza ni nada. El equipo, Eva Ruiz y yo tenemos las mismas ganas. Salimos a pasárnoslo bien", asegura.

Y el presentador de 'La tarde, aquí y ahora' no ha dudado en pronunciarse sobre el salto de Christian Gálvez a Telemadrid, negando que su programa de las tardes vaya a copiar la fórmula de su exitoso espacio en Canal Sur. "No, no es cierto, no se va a parecer", ha aclarado Juan y Medio. "Va a ser un magacín de tarde, pero no van a ir personas que están solas. Van a haber testimonios, pero por lo que yo sé, no va a ser igual", ha asegurado el comunicador.

También ha querido mojarse sobre los últimos cambios en Telecinco, que ha eliminado a 'Tardear' de su oferta de cara a esta nueva temporada para apostar por la actualidad política de la mano de Joaquín Prat. "Hay que darles tiempo, situarse y pulirlo. Son grandes profesionales con equipos que no tienen comparación en el país", ha señalado el presentador sobre 'El tiempo justo'.

Con este reajuste de rostros en la cadena estrella de Mediaset, Joaquín Prat ha saltado de las mañanas para convertirse en el nuevo rival de Juan y Medio en Andalucía, pero el rostro de Canal Sur tiene claro cómo afronta este nuevo frente de audiencias. "Es un grandísimo profesional, de los mejores del país. Remontará y hará un programa estupendo", ha señalado sobre los discretos datos que el magacín ha anotado en sus primeras semanas de vida.

Y es que, 'El tiempo justo' anotó un 8.3% de cuota de pantalla y 660.000 espectadores en su última emisión en comparación con el 10.1% de share que consiguió en su estreno junto a 812.000 seguidores.

Pero Juan y Medio también ha sido claro y conciso sobre la última polémica que ha azotado a 'La Revuelta', cuando Mariló Montero cuestionó el sesgo ideológico del programa y del resto de espacios y presentadores de TVE.

"Si alguien es de izquierdas, me alegro; si alguien es de derechas, también. Que todos son de izquierdas, pues muy bien. Yo no tengo tiempo para prestar atención a tanta información polarizadora que llega", ha comentado el rostro de Canal Sur al respecto, optando por no mojarse sobre las duras acusaciones a la televisión pública.