Jesús Cintora lanza lo que muchos se preguntan de Felipe González tras su barbaridad y le sentencia abiertamente

Felipe González vuelve a estar en boca de todos por sus últimas declaraciones sobre Netanyahu al preguntarle por el genocidio en Gaza. Algo de lo que se ha hecho eco este viernes Jesús Cintora en 'Malas Lenguas' y dejando claro lo que opina de sus palabras.
"Felipe González, ¿qué le pasa? Vaya declaraciones ha hecho hoy en mitad de un genocidio sobre Netanyahu. ¿Qué le pasa a Felipe, en qué anda?", empezaba reaccionando Jesús Cintora dando paso a su compañero Ernesto Ekaizer. "La verdad es que es muy difícil articular palabra para definir lo que ha dicho Felipe González porque no puede ignorar lo que está pasando y negarlo, una persona con su experiencia no puede negar lo que está pasando y se suma a la coalición de políticos que niegan el genocidio y hacen todo lo contrario de lo que dijeron en el caso de Ucrania. Felipe llamó a Putin nazi en Rusia y no puede decir nazi con 65.000 que es una cifra bajísima y 20.000 niños y mujeres asesinados con más bombas que en 1945 en Dresde", contestaba el periodista.
"Deben considerar algunos que 65.000 es una cifra bajísima porque es una barbaridad", apostillaba Jesús Cintora. "Felipe González se pone a hablar de lo que pasa en Oriente Próximo. Que oye vamos a ver, está mal que haya rehenes, pero que aunque los siga habiendo hay que parar el genocidio. No se puede vincular que suelten a los rehenes con que se detenga que estén matando a gente. Esta barbaridad del ex presidente del Gobierno, presten mucha atención porque es tremendo", sentenciaba el presentador.
"¿Para parar a Netanyahu hay que soltar a los rehenes? En fin", terminaba diciendo Cintora sin dar crédito a lo que ha dicho el ex presidente del Gobierno entre 1982 y 1996 dando paso a otros colaboradores como Emilio Delgado o Julio César Herrero, quien se atrevía a defender lo que había dicho Felipe González produciéndose un tenso enfrentamiento con Ernesto Ekaizer.
Jesús Cintora dice alto y claro lo que piensa de Felipe González
"Es que es evidente que los terroristas de Hamás tienen que soltar a los rehenes, ¿pero es condición sine qua non para decir que Netanyahu está llevando a cabo una matanza y que no tiene razón? Porque no tiene razón Hamás pero Netanyahu tampoco", insistía Jesús Cintora al preguntar a sus colaboradores.
Tras escuchar a Rosalía Gonzalo, quien fuera consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid con Cristina Cifuentes, que recordaba como Felipe González tiene experiencia en relaciones internacionales y que lo único que ha hecho es centrar el debate en lo que no se ha centrado en los últimos días, Cintora volvía a dejar clara su visión.
"Una cosa Rosalía si me permites. Este humilde presentador lo que ha dicho es que conviene analizar lo que dice Felipe González pero yo lo reconozco abiertamente no estoy nada de acuerdo con la barbaridad que ha soltado Felipe González, faltaría más", sentenciaba el presentador de 'Malas Lenguas'.
