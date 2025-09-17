Jesús Cintora asesta su 'hachazo' del día a Martínez-Almeida tras tildar a TVE de "ministerio 23"

José Luis Martínez-Almeida ha sido el último político del PP en sumarse a la cacería contra RTVE que inició Mariló Montero y a la que se han sumado numerosos dirigentes del partido. Unas declaraciones a las que Jesús Cintora no ha podido no contestar en 'Malas Lenguas'.

"Ayer llamo al ministerio de la verdad, al ministerio número 23, a José Pablo López y le digo oye retira de Eurovisión a TVE porque es el ministerio 23 ehhh, con todo el respeto a los grandes profesionales que hay en TVE, pero es el ministerio de la verdad, José Pablo López cumple órdenes, le llaman de Moncloa y le dicen retira a España de Eurovisión. Y vamos a seguir así con cortinas de humo, con fuegos artificiales", aseguraba el alcalde de Madrid este miércoles ante los micrófonos.

Más información Almeida endurece la cacería del PP contra RTVE con estas palabras hacia el presidente José Pablo López

Tras escuchar sus palabras, Jesús Cintora se dirigía directamente al propio José Luis Martínez-Almeida. "Alcalde, algunos para llegar a trabajar aquí a primerísima hora de la mañana estamos tardando más de una hora, arregle usted mejor lo del tráfico, creo antes que meterse con la televisión pública puede usted mirar por ejemplo la que tiene en la comunidad en la que está, en la Comunidad de Madrid y observe usted la pluralidad", le soltaba a modo de dardo.

"Pero antes yo preferiría que como alcalde mi calle en Ciudad Lineal esté más limpia y que no tengamos que tardar más de una hora para llegar a trabajar. Se lo pido encarecidamente como ciudadano de Madrid y al mismo tiempo también le animo, está usted invitado a este programa y hablamos de televisiones y de medios. Humildemente alcalde, con cariño", sentenciaba Jesús Cintora.

🏛️ Almeida dice que TVE es el "ministerio 23" y "el ministerio de la verdad"



📺 "Alcalde, puede usted mirar lo que ocurre en la TV de la Comunidad de Madrid", le dice @JesusCintora en #MalasLenguas



🗣️ "Hay que tener mucho cuajo para cuestionar a TVE cuando el PP nombró a un… pic.twitter.com/1DIE4gJzy4 — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) September 17, 2025

Jesús Cintora y Esther Palomera recuerdan lo que pasa en Telemadrid

Después era Esther Palomera la que tomaba la palabra para dejar clara su opinión sobre las palabras de Martínez-Almeida. "Yo creo que empezó siendo un alcalde que tenía entidad propia y cogió un complejo de inferioridad con respecto a Isabel Díaz Ayuso y compite cada día con ella. Se ha mimetizado con ella", empezaba diciendo. "Y con respecto a RTVE hay que tener mucho cuajo y muy poca vergüenza para poner en cuestión el papel de RTVE y el desempeño de su presidente cuando el PP puso a un diputado propio presidente de RTVE. Hoy RTVE está presidido por un profesional de la comunicación", sentenciaba la periodista.

"Y también me sumo a tu petición, que mire lo que tiene alrededor. Que haga una comparación con TeleAyuso, ¿dónde está el pluralismo en tele Ayuso? ¿dónde están los informativos de rigor y el criterio propio? No existe", se preguntaba Palomera antes de denunciar que se propagan bulos en los informativos de Telemadrid.

"Él es libre de decir lo que quiera, sin bulos. Pero hay mucha gente que estamos molestos porque moverte desde Ciudad Lineal a Prado del Rey tardando más de una hora, otros incluso más con los atascos que hay. Y por no decir cómo están algunas calles, que lo mejor sería limpiarlas un poco más. Él está más preocupado por hacer política nacional, que la haga si quiere pero el tráfico y esperen el día que llueve, que quizás hay que ir en helicóptero a trabajar", concluía Jesús Cintora.