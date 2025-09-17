Almeida endurece la cacería del PP contra RTVE con estas palabras hacia el presidente José Pablo López

En las últimas semanas ha comenzado una cruzada contra RTVE por parte del PP y de los sectores mediáticos de la derecha como fue el caso de Mariló Montero en 'La Revuelta'. Tras ello llegaron Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo. Y el último en sumarse a las críticas ha sido José Luis Martínez-Almeida tal y como mostraba Javier Ruiz en 'Mañaneros 360'.

"Les dije la semana pasada ya. Llevamos cinco días consecutivos de ataques a RTVE. El Partido Popular puso a RTVE cinco días consecutivos cuando no era Ayuso, era Díaz Pache, cuando no era Feijóo, cuando no era Tellado y cuando era la propia Mariló Montero, en fin tuvimos cinco días de oro", empezaba recordando el presentador.

"Cinco días que van camino de diez, diez días de oro. Después de la semana fantástica llegan los diez días de oro", ironizaba Javier Ruiz haciendo alusión a los términos que se suelen utilizar en algunos grandes almacenes para hacer grandes ofertas de sus productos.

Tras ello, Javier Ruiz daba paso a las declaraciones de José Luis Martínez-Almeida cargando contra José Pablo López. "Acaba de cargar contra RTVE el alcalde Almeida diciendo que el ente público y su presidente son un ministerio más para la propaganda del Gobierno", recalcaba el presentador.

"Ayer llamo al ministerio de la verdad, al ministerio número 23, a José Pablo López, y le digo: 'oye retira de Eurovisión a TVE' porque es el ministerio 23 eh. Con todo el respeto a los grandes profesionales que hay en TVE, pero es el ministerio de la verdad. José Pablo López cumple órdenes, le llaman de Moncloa y le dicen retira a España de Eurovisión. Y vamos a seguir así con cortinas de humo, con fuegos artificiales", sentenciaba el alcalde de Madrid.

La irónica respuesta de Javier Ruiz a Martínez-Almeida

"Desde luego que vamos a seguir con cortinas de humo. ¿Verdad señor Almeida? En fin", reaccionaba Javier Ruiz. "De todas formas deberíamos agradecerle al señor Almeida y al PP la extraordinaria campaña de publicidad y marketing que está haciendo a TVE con los extraordinarios resultados de audiencia que se están cosechando en las últimas semanas. Que sigan, que sigan indicándole a la gente donde hay debates plurales. Y además una cosa muy sencilla esta casa tiene un Consejo de Administración que ha sido elegido por el Congreso de los Diputados fruto de un acuerdo entre los principales partidos políticos", reaccionaba Antón Losada.

Por su lado, Hugo Pereira como eurofan recordaba que ya el año pasado se produjeron polémicas en Eurovisión por la presencia de Israel. Y tras ello, Javier Ruiz ironizaba con que "tenemos tertulia comunista, déjame darle voz al comunismo duro de la Unión Soviética" al dar paso a Alberto Prieto, subdirector de El Español.