Horóscopo semanal: Predicción y ranking, signo a signo, del 8 al 14 de septiembre de 2025

Tras despedirnos del primer fin de semana del mes marcado por el eclipse lunar total, arrancamos la segunda semana de septiembre de 2025. ¿Qué van a depararnos los astros en los próximos siete días a todos los signos del zodiaco -Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio- según la predicción del horóscopo?

Después de estar bajo el influjo del eclipse total de Luna, el día 7 en el signo de Piscis, no es el momento de asumir ningún riesgo sino de pisar terreno firme. La Luna comienza a menguar y vamos camino del Cuarto Menguante en Géminis, el día 14. Un buen momento para reorganizar nuestras ideas y expresar con claridad lo que callamos desde hace tiempo. Con Venus en Leo, nos moverá la pasión y viviremos la vida con mucha intensidad, según las previsiones de Esperanza Gracia.

Este es el ranking de los signos zodiacales más afortunados durante esta semana:

LEO LIBRA ACUARIO CAPRICORNIO ARIES TAURO VIRGO GÉMINIS PISCIS ESCORPIO SAGITARIO CÁNCER

Descubre todos los pronósticos del horóscopo durante la próxima semana en todos los signos zodiacales, desde el lunes 8 de septiembre hasta el domingo 14 de septiembre de 2025:

Horóscopo semanal Acuario

Con los buenos aspectos del planeta Marte, tienes una fuerza increíble para avanzar con decisión y no rendirte. En cuanto te pongas en marcha empezarás a recibir apoyos con los que no contabas que te ayudarán a situarte donde quieres. Tus relaciones van a ser maravillosas e intensas, sobre todo si no te echas para atrás en el terreno emocional, cuyas profundidades a veces tanto te perturban.

Horóscopo semanal Escorpio

Puedes tener entre manos algún asunto pendiente que te quita muchas energías. Ahora que vamos camino del Cuarto Menguante es el momento de zanjarlo y buscar nuevas alternativas que te hagan más feliz. Puedes hacer cambios prácticos y sencillos en el trabajo que favorecerán tus ingresos. Una actitud flexible en el amor te ahorrará tensiones y desencuentros.

Horóscopo semanal Aries

Es muy posible que tengas que tomar decisiones importantes que te cuesta afrontar, pero vas a tener claro lo que piensas hacer y hasta donde estás dispuesto a llegar. Con el planeta Venus bien aspectado vas a vivir una semana de alegría y bienestar en las relaciones. El 8 y 9 son tus días mágicos, y la Luna puede concederte lo que le pidas. Aprovecha.

Horóscopo semanal Géminis

Céntrate y no persigas tantas cosas a la vez porque si te dispersas puede que no logres lo que deseas. Es una buena semana para retomar una relación cercana a la que últimamente no le has hecho mucho caso. Si tienes que hacer algo importante, ten en cuenta que el día 12 la Luna te protege y te acompañará la suerte. Abrirte a nuevas experiencias te beneficiará.

Horóscopo semanal Tauro

El planeta Mercurio bien aspectado te ayuda a tomar las decisiones que necesitas para que todo empiece a moverse a tu favor. Eres más fuerte de lo que crees y saldrás reforzado de una pequeña crisis. Aunque tardes más en conseguir tus fines, comportarte de forma solidaria con los demás, te dará mejores resultados. El 10 y 11 son tus días mágicos. Pídele un deseo a la Luna.

Horóscopo semanal Virgo

Con el Sol y Mercurio en tu signo, las iniciativas que tomes van a atraer la suerte a tu vida y te situarán en una situación privilegiada. Pondrás en marcha nuevas ideas, y proyectos que se encontraban detenidos avanzarán. Muévete porque puedes dar con lo que buscabas. Tendrás oportunidades de relacionarte con gente nueva muy interesante y atrayente.

Horóscopo semanal Cáncer

Mantente al margen de malententendidos provocados por personas cercanas que creías bienintencionadas, y no permitas que nadie se aproveche de ti. El planeta Júpiter en tu signo te protege para que resistas y afrontes retos a los que antes no creías posible hacer frente. Los cambios y novedades que ansías llegarán antes de lo que imaginas. No pierdas la confianza.

Horóscopo semanal Piscis

Con el riguroso planeta Saturno retrógrado en tu signo puede que tengas que afrontar situaciones complicadas, pero lo harás con mucha disciplina y esfuerzo, y saldrás reforzado. Las relaciones personales serán una fuente de alegrías, e incluso podrían cambiar el rumbo de tu vida. Tu mejor baza será tu capacidad de adaptación a cualquier circunstancia y tu empatía. El 6 y 7 son tus días mágicos.

Horóscopo semanal Libra

Con el planeta Marte en tu signo tienes mucha iniciativa y vas a lograr éxitos que te gustará disfrutar. Vas a decir adiós a las dudas que han estado retrasándote profesionalmente, y ahora es un buen momento para reinvindicarte y conseguir que te valoren como mereces. Evita riesgos innecesarios en el amor porque acabarás haciendo daño a terceros.

Horóscopo semanal Leo

Con la suerte a tu favor, podrás hacer que las circunstancias te sean favorables, y se irá despejando el camino para que tus deseos comiencen a cumplirse. El planeta Venus en tu signo te hace muy seductor y carismático. Reforzarás tu relación o triunfarás con alguien nuevo que aparecerá en tu vida. La ayuda desinteresada que prestes, te será devuelta con creces.

Horóscopo semanal Sagitario

Esta semana vas a recuperar la confianza y la alegría que algo o alguien te ha podido arrebatar. Para ello necesitas mantener la calma y centrarte en tus intereses, sin tratar de imponerte ni demostrar nada a nadie. Lo importante es tu realización personal; tienes que hacer lo que te guste a ti y no lo que le guste a otros. Puedes recuperar un dinero que ya creías perdido.

Horóscopo semanal Capricornio

La energía lunar te anima a tomar decisiones y a hacer cambios que van a favorecer mucho tu vida. Escucha los consejos y muéstrate abierto a las sugerencias de los que te quieren porque pueden aportarte puntos de vista muy útiles. Vienen oportunidades profesionales. No te conformes con poco cuando puedes ir a por más. Recuerda que, sin temor a perder, ganarás.