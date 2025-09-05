Cómo afecta el eclipse lunar total a todos los signos: Horóscopo del fin de semana, del 5 del 7 de septiembre

Inauguramos el primer fin de semana de septiembre de 2025 marcado por un fenómeno importante que va a impactar de lleno en todos los signos del zodiaco -Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario o Capricornio-: el eclipse total de Luna, que tiene lugar el día 7, denominado como Luna de Sangre, que será a su vez la última luna llena del verano.

Te adelantamos aquí todos los pronósticos del horóscopo del viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de septiembre de 2025 con el porvenir de todos los signos zodiacales en los ámbitos de salud, dinero, trabajo o amor según las previsiones de Esperanza Gracia:

Horóscopo fin de semana Acuario

Bajo el influjo del eclipse de Luna del día 7 puedes tener dificultades para alcanzar tus objetivos, sobre todo porque los intereses de otras personas se pueden oponer a los tuyos y tendrás que estar atento y no ceder terreno.

Horóscopo fin de semana Escorpio

Aunque el eclipse lunar del día 7 puede nublar tu suerte, será momentáneamente porque, guiado por tu aguda intuición, vas a saber emprender los cambios que necesitas y se abrirán nuevas perspectivas para ti.

Horóscopo fin de semana Aries

El eclipse total de Luna, que tiene lugar el día 7, puede remover tu mundo interior. Necesitas enfrentarte a tus contradicciones y alejarte de lo que no te hace feliz. Evita tomar decisiones importantes el día del eclipse.

Horóscopo fin de semana Géminis

El día 7 tiene lugar un eclipse lunar y eso puede contribuir a que te sientas temporalmente más inseguro, más vulnerable, más sensible… Debes evitar vivir situaciones estresantes o tomar decisiones que impliquen cambios bruscos en tu vida.

Horóscopo fin de semana Tauro

Aunque el eclipse lunar del día 7 te alerta de traiciones de personas que considerabas leales, llegan otras que alegrarán tu vida y calmarán tus decepciones. Recuerda ponerte alguna prenda de color blanco o negro el día del eclipse para apartar la negatividad de tu vida.

Horóscopo fin de semana Virgo

Felicidades. El día 7 tiene lugar un eclipse total de Luna enfrente de tu signo, que va a afectarte poderosamente. Tendrás que ser muy cauto porque cualquier cambio que se produzca en tu vida puede alterarte, aunque sólo será temporalmente.

Horóscopo fin de semana Cáncer

Bajo el influjo del eclipse total de Luna, que tiene lugar el día 7, puedes verte envuelto momentáneamente en un mar de dudas por algún suceso inesperado. Dedica el fin de semana a cuidarte y a darte mimos.

Horóscopo fin de semana Piscis

El eclipse total de Luna del día 7 tiene lugar en su signo y, bajo su influjo, tus emociones estarán revueltas y pueden resurgir recuerdos y heridas que necesitas superar. Este fin de semana rodéate de gente positiva.

Horóscopo fin de semana Libra

El eclipse lunar del día 7 te invita a dejar atrás todo aquello que te hace daño y a realizar algunos cambios en tu vida para sentirte totalmente renovado. El planeta Venus en tu signo potencia tu poder de seducción.

Horóscopo fin de semana Leo

El eclipse total de Luna, que tiene lugar el día 7, te alerta de imprevistos o retrasos en temas monetarios, como herencias o préstamos… Sé cauto y no te precipites si tienes que tomar alguna decisión importante.

Horóscopo fin de semana Sagitario

Tu ámbito familiar podría verse afectado por la energía del eclipse lunar, que tiene lugar el día 7. Si surgen tensiones, intenta no tomar partido por nadie y deja que las aguas vuelvan a su cauce.

Horóscopo fin de semana Capricornio

Atento porque el eclipse total de Luna, que tiene lugar el día 7, puede afectar a la comunicación o nublar momentáneamente algún viaje que vayas a emprender; así que planéalo con tiempo para evitar imprevistos.