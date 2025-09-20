Horóscopo semanal: Predicción y ranking, signo a signo, del 22 al 28 de septiembre de 2025

Tras decir adiós a otro fin de semana impactado por el eclipse solar y la Luna Nueva de este domingo, arrancamos la cuarta semana de septiembre de 2025, marcada por el inicio del otoño. ¿Qué van a depararnos los astros en los próximos siete días a todos los signos del zodiaco -Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio- según la predicción del horóscopo?

Este domingo día 21 la Luna Nueva ha venido acompañada con un eclipse parcial del Sol en Virgo, y puede traernos nuevos comienzos. Este lunes día 22 el Sol ingresa en Libra y tiene lugar el equinoccio de otoño, una armoniosa energía que nos anima a afrontar la vida con serenidad. Ese mismo día, el 22, el planeta Marte ingresa en Escorpio, transmitiéndonos una fuerza pasional que nos impulsa a la acción, según las previsiones de Esperanza Gracia.

Este es el ranking de los signos zodiacales más afortunados durante esta semana:

TAURO LIBRA LEO SAGITARIO ARIES ACUARIO CÁNCER GÉMINIS CAPRICORNIO PISCIS ESCORPIO VIRGO

Conoce todos los pronósticos del horóscopo durante la próxima semana en todos los signos zodiacales, desde el lunes 22 de septiembre hasta el domingo 28 de septiembre de 2025:

Horóscopo semanal Acuario

El eclipse puede hacer que te sientas débil y sin motivación, pero será momentáneo porque los buenos aspectos de Mercurio favorecen el diálogo y te ayudan a solucionar problemas laborales y cosas que no funcionan por falta de entendimiento y organización. Aprovecha el inicio del otoño para establecer tus prioridades y apostar por lo que más te interesa.

Horóscopo semanal Escorpio

Con el eclipse te sientes sin fuerzas, pero el día 22 el planeta Marte ingresa en tu signo y te va a llenar de energía para que apartes de tu vida a personas y situaciones complicadas. Bajo su influjo, te harás mejor con el control de las cosas y lo que emprendas se verá facilitado. El 24 y 25 son tus días mágicos, y la Luna puede traer mejoras a tu vida.

Horóscopo semanal Aries

El eclipse puede traer dificultades laborales que no habías previsto, pero vas a estrenar el otoño con una fuerte vitalidad y una gran exaltación de tu ego que te permitirá afrontar con seguridad y éxito cualquier situación que se presente. Ahora bien, ten cuidado con el dinero que compartes con otras personas porque tu economía puede verse amenazada.

Horóscopo semanal Géminis

El eclipse te ayuda a solucionar un problema familiar que te estaba alterando. Este comienzo de otoño es un buen momento para tomar ciertas decisiones que te resultan difíciles, pero cuidado con el desgaste al que puedes someterte. Te conviene combinar el exceso de trabajo intelectual con alguna actividad física que compense el esfuerzo mental.

Horóscopo semanal Tauro

Tu vida cambia a mejor y vas a recuperar tu fortaleza y tu seguridad interior porque sientes que el otoño viene lleno de oportunidades. El guerrero Marte en tu signo opuesto, a partir del día 22, potencia tu espíritu luchador para que consigas lo que quieres, cueste lo que cueste. La ilusión vuelve a tu vida y estarás mucho más dispuesto a abrir tu corazón.

Horóscopo semanal Virgo

El eclipse en tu signo puede desencadenar cambios que te alteren y algo que no resolviste en el pasado puede presentarse de improviso. Necesitas relajarte y tomarte las cosas con sosiego, intentando no ser tan exigente contigo mismo ni con los demás. El planeta Venus en tu signo calma tu ánimo y puede traerte alguna sorpresa que te haga feliz. El 20 y 21 son tus días mágicos.

Horóscopo semanal Cáncer

Comienzas el otoño protegido por el benefactor Júpiter y centrado en los asuntos que te interesan, lo que te mantendrá animado y fortalecerá tu voluntad. Los tuyos estarán a tu lado y te harán más llevaderos los ajustes que tengas que hacer en tu vida. Este eclipse te ayuda a cicatrizar heridas del alma que aún te duelen. Es el momento de perdonar y olvidar.

Horóscopo semanal Piscis

Este eclipse enfrente de tu signo deja tus emociones a flor de piel. Vas a pasar por momentos de mucha actividad que pueden desbordarte, y tal vez tengas que hacer frente a responsabilidades extras que requerirán tu compromiso. Busca tiempo para ti, y, antes de firmar documentos importantes o contratos, espera a que todo esté muy claro.

Horóscopo semanal Libra

Muchas felicidades. El día 22 comienza el otoño y el Sol ingresa en tu signo, ofreciéndote un periodo luminoso con un sinfín de oportunidades. Aprovecha este protagonismo para tomar la iniciativa o dar un paso más en algo que te interesa. El 22 y 23 la Luna en tu signo te ofrece unos días mágicos en los que vibran buenas energías a tu alrededor y todo se mueve a tu favor.

Horóscopo semanal Leo

Aunque el eclipse puede desencadenar retrasos en temas económicos y laborales que creías solucionados, tienes la vitalidad que necesitas para zanjar asuntos del pasado que te están alterando y dejar las puertas abiertas a todo lo bueno que te va a traer este otoño. La incertidumbre y el desamor ceden terreno para que puedas volver a ilusionarte de nuevo.

Horóscopo semanal Sagitario

Este cambio de Luna te conduce al éxito y ni el eclipse va a poder contigo porque intuyes que lo que quieres lo vas a conseguir. Te sentirás bien contigo mismo y conectarás con una fuerza interior capaz de mover montañas. Aunque tengas que afrontar muchas exigencias, alcanzarás logros, tanto en tu vida profesional como personal, y verás progresar tus planes. El 26 es tu día mágico.

Horóscopo semanal Capricornio

Días de inestabilidad y altibajos que pueden impedirte disfrutar serenamente de la vida. Los buenos aspectos de Venus te ayudan a perder el miedo a expresar tus sentimientos y a abrirte al mundo de las emociones para recuperar la calma y vivir momentos mágicos. Este eclipse te alerta para que solo pienses en ti, sin permitir que nadie te diga lo que tienes que hacer.