Horóscopo fin de semana: Cómo impacta a los signos del zodiaco el Eclipse en Virgo del 21 de septiembre

Llegamos al tercer fin de semana de septiembre de 2025 marcado por la Luna Nueva y el Eclipse parcial de sol de este domingo 21 de septiembre, y que se alcanzará bajo la constelación de Virgo. Pero antes, este viernes día 19 Venus va a ingresar en Virgo y los signos de tierra -Tauro, Virgo, Capricornio- tienen un momento fabuloso para el amor, según el horóscopo de Esperanza Gracia.

A punto de dar la bienvenida al otoño, te contamos cómo va a afectar este eclipse de sol a todos los signos zodiacales, marcando este fenómeno un antes y un después para cada uno de ellos, y cuáles van a ser los más afortunados en los ámbitos de salud, dinero, trabajo o amor.

Esta es la predicción del horóscopo de Esperanza Gracia desde el viernes 19 de septiembre hasta el domingo 21 de septiembre de 2025 para Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario o Capricornio:

Horóscopo fin de semana Acuario

El eclipse de Sol, que va a tener lugar del día 21, te transmite una energía regeneradora para que inicies el otoño renovado y con nuevos proyectos e ilusiones, que no vas a tardar en poder materializar. Este fin de semana la vida te sonríe…

Horóscopo fin de semana Escorpio

El eclipse total de Sol, que tiene lugar el día 21, puede traerte la decepción con algún amigo, pero también va a renovar y ampliar tu círculo de amistades. Disfruta de tu tiempo libre para liberarte de preocupaciones.

Horóscopo fin de semana Aries

El eclipse total de Sol, que va a tener lugar el día 21, te invita a dejar atrás todo aquello que te hace daño y a realizar algunos cambios en tu vida para que te sientas totalmente renovado. El día del eclipse evita tomar decisiones importantes.

Horóscopo fin de semana Géminis

El eclipse solar del día 21 puede provocar algún desajuste dentro de tu entorno familiar, aunque tú no vas a dejarte manipular por nadie. Este fin de semana tu forma de ser atraerá como un imán.

Horóscopo fin de semana Tauro

Aunque algún tema profesional o económico puede paralizarse por el eclipse solar, que va a tener lugar el día 21, tú no vas a escatimar esfuerzos y, aunque te cueste, vas a lograr reactivarlo.

Horóscopo fin de semana Virgo

Felicidades. El día 21, a punto de dar la bienvenida al otoño, un eclipse de Sol en tu signo te ofrece un momento propicio para renovarte y transformar emociones y recuerdos dolorosos del pasado en sabias lecciones de vida.

Horóscopo fin de semana Cáncer

Atento porque el eclipse de Sol, que tiene lugar el día 21, puede afectar a la comunicación o nublar momentáneamente algún viaje que vayas a emprender; así que planéalo con tiempo para evitar imprevistos.

Horóscopo fin de semana Piscis

El día 21 tiene lugar un eclipse solar enfrente de tu signo, que va a afectarte poderosamente. Tendrás que ser muy cauto porque cualquier cambio que se produzca en tu vida puede alterarte, aunque sólo será temporalmente.

Horóscopo fin de semana Libra

Aunque el eclipse solar del día 21 puede desestabilizarte momentáneamente, también va a transmitirte una energía transformadora para que salgas de tu zona de confort y comiences el otoño abierto a los cambios.

Horóscopo fin de semana Leo

El día 21 tiene lugar un eclipse de Sol, que va a transmitirte una energía de cambio y va a alejar de tu vida todo aquello que está frenando tus sueños. El día del eclipse recuerda ponerte algo de color blanco o negro para protegerte de las energías negativas.

Horóscopo fin de semana Sagitario

El día 21 va a tener lugar un eclipse solar, y eso puede contribuir a que te sientas temporalmente más inseguro, más vulnerable, más sensible. Debes evitar vivir situaciones estresantes o tomar decisiones que impliquen cambios bruscos en tu vida.

Horóscopo fin de semana Capricornio

El eclipse solar del día 21 afecta a tu ámbito profesional y puede desencadenar algún conflicto, pero también tendrás éxitos y buenas experiencias que reforzarán tu seguridad y te indicarán que vas por el camino correcto.