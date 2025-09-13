Horóscopo semanal: Predicción y ranking, signo a signo, del 15 al 21 de septiembre de 2025

Tras despedirnos del segundo fin de semana del mes marcado por el Cuarto Menguante, iniciamos la tercera semana de septiembre de 2025. ¿Qué van a depararnos los astros en los próximos siete días a todos los signos del zodiaco -Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio- según la predicción del horóscopo?

Este domingo tiene lugar el Cuarto Menguante en Géminis, que nos ofrece un buen momento para reorganizar nuestras ideas y expresar con claridad lo que callamos desde hace tiempo. Con el ingreso de Mercurio en Libra, estaremos muy diplomáticos y la comunicación será armoniosa y libre de tensiones. El día 19 Venus va a ingresar en Virgo y los signos de tierra -Tauro, Virgo, Capricornio- tienen un momento fabuloso para el amor.

Este es el ranking de los signos zodiacales más afortunados durante esta semana:

PISCIS VIRGO CÁNCER ESCORPIO GÉMINIS SAGITARIO CAPRICORNIO ARIES LEO TAURO ACUARIO LIBRA

Descubre todos los pronósticos del horóscopo durante la próxima semana en todos los signos zodiacales, desde el lunes 15 de septiembre hasta el domingo 21 de septiembre de 2025:

Horóscopo semanal Acuario

Con lo inteligente que eres, ¿no te das cuenta de que hay personas que es mejor tener lejos? Ahora lo vas a ver y te vas a liberar de malas vibras. Aunque haya algún inconveniente o retraso en tus planes, no te rindas porque el balance final va a ser positivo. Te conviene mantener la calma y esperar el momento adecuado para aclarar tus sentimientos con serenidad.

Horóscopo semanal Escorpio

Los buenos aspectos del benefactor Júpiter te ayudan a retomar proyectos que en su momento no salieron como esperabas y que ahora vuelven como prometedores retos. La suerte te acompaña y lo que inicies será para tu bien. El encuentro con alguien muy especial puede traer un cambio significativo a tu vida. Si estás abierto y receptivo, te pueden suceder cosas increíbles.

Horóscopo semanal Aries

Con el guerrero Marte enfrente de tu signo tu impulsividad se agudiza y te conviene reflexionar antes de actuar para no dar un paso en falso y perder algo importante. Lo mejor de todo es que tú nunca te rindes, y gracias a eso vas a dejar atrás las dificultades y vas a renacer. Los buenos aspectos de Venus te ayudan a solucionar un tema amoroso que te tiene preocupado.

Horóscopo semanal Géminis

Si pones en marcha tu fuerza de voluntad, puedes lograr grandes cosas con resultados muy positivos a corto plazo. Verás todo con mucha claridad y harás movimientos realmente acertados. Hay gente a tu alrededor que no está a tu altura, pero el Cuarto Menguante de la Luna en tu signo aparta de tu vida lo que te frena para conseguir tus objetivos. El 13 y 14 son tus días mágicos.

Horóscopo semanal Tauro

No te obsesiones con lo que no va bien y cultiva los pensamientos positivos para acertar en tus decisiones. Estás a punto de iniciar una etapa muy bonita, pero antes tienes que cerrar ciclos del pasado y apartar todo aquello que ya no tiene cabida en tu vida. Los quebraderos de cabeza en los que perdías tanto tiempo y energías van a ir desapareciendo.

Horóscopo semanal Virgo

El Sol en tu signo, y el planeta Venus a partir del día 19, te transmiten una luminosa energía que puede hacer realidad tus sueños. Has luchado mucho para conseguir lo que quieres y empiezas a ver los resultados de tu esfuerzo. Días favorables para iniciar nuevas relaciones o para recuperar alguna de ellas que no pasaba por su mejor momento. El 19 es tu día mágico.

Horóscopo semanal Cáncer

Si algo no te gusta, sigue tu sexto sentido porque es la señal para que te alejes y puedas ser feliz. No abandonarás tus objetivos hasta haberlo intentado todo, y la suerte hará lo demás. Te espera el triunfo. Te vas a mostrar alegre y positivo, lo que sin duda va a favorecer las relaciones con tu entorno. El 15 y 16 son tus días mágicos y algo que deseas puede hacerse realidad.

Horóscopo semanal Piscis

Las circunstancias te van a ser muy propicias porque la providencia te echa un cable y porque has hecho méritos para ello. Es una buena semana para planificar temas de trabajo y proyectos personales. Lo que nazca ahora tendrá buena estrella. Alguien muy especial puede aparecer en tu vida para llenarla de felicidad. En tu economía puede haber importantes mejoras.

Horóscopo semanal Libra

Con el planeta Marte en tu signo te mueves por impulsos y hay muchos vaivenes en tu vida que te están desconcertando, pero el día 18 Mercurio ingresa en tu signo y pone orden en tu cabeza para que tomes decisiones acertadas y te alejes de tensiones. Ve sobre seguro y confía solo en las personas que sabes que no te fallan para no llevarte decepciones.

Horóscopo semanal Leo

Has podido tener algún sobresalto, pero hasta el día 19 cuentas con la protección del planeta Venus en tu signo, que cicatriza tus heridas y trae personas maravillosas a tu vida que te ayudarán a aligerar tus preocupaciones. Surgirán oportunidades que te permitirán demostrar lo mucho que vales. El 17 y 18 son tus días mágicos, y todo lo que hagas dará buenos frutos.

Horóscopo semanal Sagitario

Has vivido situaciones complicadas para las que no estabas preparado, pero ahora la energía astral cambia y te abre las puertas a buenas oportunidades de cara al otoño. Lánzate y abandona las dudas porque te va a ir de maravilla en todo aquello en lo que te impliques de verdad. Se alejan las tensiones familiares y vas a disfrutar de ese acercamiento que ansiabas.

Horóscopo semanal Capricornio

Estás recibiendo una favorable energía astral y vas a tener un poder increíble para lograr lo que te propongas. Si algo te ilusiona, ve a por ello porque estás en condiciones de conseguirlo. Te conviene potenciar las relaciones con los que te rodean para dar salida a tus sentimientos y emociones sin que te estorben los prejuicios ni ningún tipo de temor. Ábrete y confía.