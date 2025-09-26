Horóscopo del fin de semana: Predicción, signo a signo del zodiaco, del 26 al 28 de septiembre de 2025

Alcanzamos el cuarto y último fin de semana de septiembre de 2025 y vamos camino del Cuarto Creciente del próximo día 30, bajo la constelación de Capricornio. La última fase lunar del mes puede suponer una inyección de energía, para que conviertas cualquier revés en una experiencia de la que aprender y comiences el otoño con optimismo y mucha confianza, según el horóscopo de Esperanza Gracia. En el caso de Capricornio, el Cuarto Creciente de la Luna en tu signo, te va a revitalizar y contribuir a que tengas muchas oportunidades y alegrías en este inicio del otoño.

Esta es la predicción del horóscopo de Esperanza Gracia desde el viernes 26 de septiembre hasta el domingo 28 de septiembre de 2025 para el conjunto de los signos zodiacales, uno a uno: Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario o Capricornio.

Ranking de los signos zodiacales, de mayor a menor suerte, durante este fin de semana:

TAURO LIBRA LEO SAGITARIO ARIES ACUARIO CÁNCER GÉMINIS CAPRICORNIO PISCIS ESCORPIO VIRGO

Horóscopo fin de semana Acuario

Algo que pensabas que se había solucionado puede darte algún que otro problema. En el amor, estás lleno de dudas y necesitas tomar una decisión cuanto antes para recuperar la tranquilidad. Este fin de semana aleja de tu mente los pensamientos negativos.

Horóscopo fin de semana Escorpio

Marte, el planeta de la acción y del empuje, en tu signo, va a ser el mejor aliado para que luches sin miedo al fracaso por lo que quieres. Apuesta alto. Este fin de semana, vivirás el amor con mucha pasión.

Horóscopo fin de semana Aries

Si quieres que ese sueño que persigues se haga realidad, ve tras él sin miedo. Presta mucha atención a los mensajes de tu cuerpo, y no asumas responsabilidades que no son de tu incumbencia porque tu salud puede resentirse.

Horóscopo fin de semana Géminis

Si hay en tu vida conflictos que te alteran y te impiden centrarte en lo que, de verdad, te importa, ahora es el momento de afrontarlos con éxito. Este fin de semana, huirás de los compromisos y disfrutarás de lo lindo.

Horóscopo fin de semana Tauro

No dejes de sonreír porque tu optimismo te abrirá muchas puertas. Los buenos aspectos que te hace el planeta Venus contribuirán a que este fin de semana tu vida sentimental esté llena de buenos momentos.

Horóscopo fin de semana Virgo

Sientes que tu vida necesita llenarse de aires nuevos. Cicatrizan tus heridas del pasado y llegan nuevas oportunidades. Abandona tu lado racional y confía en tu intuición, que no se va a equivocar.

Horóscopo fin de semana Cáncer

Te dejarás llevar por los impulsos de tu corazón, que sabes que nunca se equivoca, y te alejarás de las personas tóxicas que te quitan la energía. Este fin de semana desconectarás de las preocupaciones y harás sólo lo que verdaderamente te llena.

Horóscopo fin de semana Piscis

Estás viviendo sucesos tan inesperados como dolorosos, pero la energía astral suaviza tus heridas y te va a sorprender con algo esperanzador. Se te presentarán oportunidades para solucionar las desavenencias que te alejan de alguien que quieres.

Horóscopo fin de semana Libra

Sientes la necesidad de retarte a ti mismo y de exigirte al cien por cien, pero recuerda mantener a raya los pensamientos negativos porque van a ponerte muchas trabas en tu camino.

Horóscopo fin de semana Leo

Momento de cerrar las puertas del pasado. Este fin de semana, tu alegría y entusiasmo serán contagiosos y puedes conocer gente que te ayude a conseguir algo que deseas. Vas a estar imparable en el tema de nuevas conquistas.

Horóscopo fin de semana Sagitario

Si tienes un sueño que creías inalcanzable, antes de lo que tú te imaginas, es posible que lo veas realizado. Necesitas pensar en ti. Este fin de semana puedes tener un encuentro con alguien que hace tiempo que no veías, que te ilusionará mucho.

Horóscopo fin de semana Capricornio

Algún desengaño amoroso te ha entristecido, pero Venus, bien aspectado, te envuelve en un halo protector para que nada te dañe. Este fin de semana vas a estar muy seductor y podrás conquistar el corazón de esa persona que te atrae.