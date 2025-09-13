Encuesta: ¿Quién es tu concursante favorito de 'Bailando con las estrellas 2025' que debe convertirse en ganador?

'Bailando con las estrellas' vuelve este sábado a Telecinco con su segunda edición con trece nuevos famosos que tratarán de demostrar sus dotes en el mundo del baile junto a trece bailarines profesionales.

Bárbara Rey, Anabel Pantoja, Blanca Romero, Nona Sobo, Sara Escudero, Nerea Rodríguez, Tania Medina, Pepe Navarro, Manu Tenorio, Iago García, Jorge González, Matías Roure y Aless Gibaja son los trece concursantes de esta edición del talent show presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza.

La ejecución de las coreografías que tendrán que poner en escena junto a sus parejas de baile y su capacidad para transmitir sentimientos serán minuciosamente valorados por el exigente jurado de 'Bailando con las estrellas', al que se incorporan Pelayo Díaz e Inmaculada Casal junto a Blanca Li, Gorka Márquez y Julia Gómez Cora.

¿Quién será capaz de tomar el relevo de María Isabel como ganador/a de esta edición de 'Bailando con las estrellas'?