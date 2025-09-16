El 'Telediario' aclara si RTVE emitirá o no Eurovisión 2026 tras su retirada si continúa Israel

España no acudirá a Eurovisión en 2026 si la UER no expulsa a Israel. Esa es la decisión que ha tomado el Consejo de Administración este martes tras la propuesta de su retirada por parte del presidente de la Corporación, José Pablo López.

La decisión de que España se retire de Eurovisión si Israel sigue participando en el certamen se ha ratificado por mayoría absoluta con los diez votos a favor de los consejeros del PSOE, Sumar, ERC y PNV, los cuatro del PP en contra y la abstención del consejero de Junts.

Pero quedaba una incógnita por saber que hasta ahora RTVE no había aclarado en su comunicado y que Máximo Huerta se preguntaba en su sentencia sobre la decisión de RTVE en 'El programa de Ana Rosa'. Y es que muchos se preguntaban si más allá de retirarnos, RTVE emitirá el Festival de Eurovisión 2026 si Israel sigue en el certamen y España no participa.

Pues bien, la respuesta la ha aclarado Alejandra Herranz en el 'Telediario 1' cuando en los titulares se hacía eco de la noticia. "Y si Israel sigue en Eurovisión, España se retirará. Lo ha decidido el Consejo de Administración de RTVE, que en ese caso tampoco emitirá el concurso", destacaba la presentadora.

"España es el primer país de los llamados Big Five, los grandes cinco contribuyentes al certamen que toma esa decisión", añadía Alejandra Herranz. Además, nuestro país sigue los pasos de otros cuatro países que ya habían anunciado su decisión de abandonar el certamen musical si Israel permanece.

Después era Daniel Luis, reportero desde Prado del Rey el que aclaraba toda la medida de RTVE. "De darse esta circunstancia ni España va a participar en Eurovisión ni tampoco RTVE va a emitir la edición de 2026 de este festival en Viena. Es una propuesta que hizo el presidente de la Corporación y hoy lo ha llevado al Consejo de Administración", aclaraba el reportero.

El Consejo de Administración de RTVE acuerda retirar a España de Eurovisión si Israel participa y cancelar su emisión.



Lo cuenta Daniel Luis



Tras el comunicado de RTVE, la UER se ha pronunciado sobre la decisión de la retirada de España y ha asegurado que "vamos a respetar la decisión que tomen los países, estamos evaluando el impacto de esta decisión y de si Israel participa o no". Será en la asamblea que se celebrará en torno al mes de diciembre cuando la organización de Eurovisión tome una decisión definitiva sobre la presencia del Estado genocida.