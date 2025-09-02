Cancelada una de las series de los creadores de 'La que se avecina' por "diferencias irreconciliables"

La nueva comedia que los creadores de 'La que se avecina' preparaban para estrenar en HBO Max no verá la luz finalmente. Así lo han desvelado los hermanos Caballero, que tras abrir el proceso de casting para 'Por el amor de Dios', han desechado sus planes con esta nueva ficción por "diferencias irreconciliables" con la plataforma cuando tan solo quedaban dos semanas para iniciar su rodaje.

Fue a principios de agosto cuando se conoció la noticia de que las mentes tras éxitos como 'Machos Alfa', 'El Pueblo' o 'La que se avecina' harían su debut en HBO MAX con una nueva comedia. Poco después de un mes, Alberto Caballero ha tomado su cuenta de Instagram para anunciar a sus seguidores los motivos por los que el proyecto no seguirá adelante.

Los hermanos Caballero no pueden seguir adelante con 'Por el amor de Dios' por "diferencias irreconciliables" con HBO MAX

De acuerdo con la información que adelantó Yotele, la comedia iba a iniciar sus grabaciones a mediados de septiembre tras realizar el proceso de casting durante los meses de verano. Sin embargo, los planes han dado un vuelco. "Lamentablemente, y con gran dolor de nuestro corazón, no vamos a poder producir 'Por el amor de Dios' por diferencias irreconciliables en el contenido", ha explicado Caballero en un post de Instagram.

Aunque se conocían pocos detalles sobre la trama de este nuevo proyecto más allá de su tono irónico y de sátira social, Alberto Caballero ha desvelado que Carlos Areces iba a formar parte de la serie, publicando dicho mensaje con una imagen del actor de 'La que se avecina' vestido con un atuendo religioso.

"A pesar del revés, nuestra fe en el proyecto permanece inquebrantable. Se ve que no estaba de Dios…", ha añadido finalmente el guionista, desvelando tal vez que la negativa a seguir adelante con el proyecto en HBO MAX no quiere decir que 'Por el amor de Dios' no pueda ver la luz del día en un futuro de la mano de otra plataforma.