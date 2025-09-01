Así ha sido la despedida de Lara Siscar e Igor Gómez del Telediario de TVE para dar paso a los nuevos presentadores

Los informativos de RTVE comienzan una nueva etapa que arrancará este lunes, 1 de septiembre, con el regreso de Pepa Bueno al Telediario 2. Este domingo, 31 de agosto, Igor Gómez y Lara Sicar se han despedido de la audiencia del Telediario Fin de Semana antes de la llegada, el próximo sábado, de Marc Sala y Lourdes Maldonado.

Tras un verano marcado por los incendios que han asolado España y por la guerra continua entre el PP y el Gobierno, ha llegado el momento de iniciar un nuevo curso televisivo. "Termina el Telediario, y hoy también una etapa para nosotros, muy intensa en lo informativo, pero muy gratificante porque ustedes han estado ahí", comenzaba diciendo Igor Gómez en su último telediario.

Por su parte, Lara Siscar tenía unas palabras de agradecimiento a todo el equipo: "Gracias por eso y gracias también a todos los compañeros y compañeras que nos acompañan en esta aventura que es siempre contar las noticias en la radio televisión pública. Empezamos nueva temporada".

"El equipo del Telediario Fin de Semana continúa. Así es que tienen una cita el próximo sábado con Marc Sala y con Lourdes Maldonado", informaba el presentador, antes de que su compañera añadiera, para finalizar: "No falten, hasta muy pronto".

Termina esta segunda edición del TD y con ella una etapa.



El equipo del #TDFS se despide de Lara Siscar e @_IgorGomez_. La semana que viene, tienen una cita en este TD con Marc Sala y Lourdes Maldonado.https://t.co/aNlG2IlBhB pic.twitter.com/2il5GBNGSV — Telediarios de TVE (@telediario_tve) August 31, 2025

La reacción de Lourdes Maldonado a la despedida de Igor Gómez y Lara Siscar

Una despedida que se ha trasladado también a las redes sociales. A través de su cuenta de X, Igor Gómez ha escrito lo siguiente: "Último Telediario con Lara Siscar. Ha sido un privilegio y un regalo 'emplatar' cada fin de semana el trabajo del equipo de los Servicios Informativos de RTVE durante estos 4 años. Se cierra una etapa y ahora… a descansar un poco tras la maratón informativa de estos meses".

Último Telediario con Lara Siscar. Ha sido un privilegio y un regalo ‘emplatar’ cada fin de semana el trabajo del equipo de los Servicios Informativos de RTVE durante estos 4 años. Se cierra una etapa y ahora… a descansar un poco tras la maratón informativa de estos meses. pic.twitter.com/Jp8DEBpK1g — Igor Gómez (@_IgorGomez_) August 31, 2025

Lourdes Maldonado, quien a partir del próximo sábado se pondrá al frente del Telediario Fin de Semana de TVE junto a Marc Sala, no ha tardado en reaccionar a esta despedida de sus compañeros. "Enhorabuena a los dos y mucha suerte en lo que está por venir. Habéis dejado muy alto el listón", ha escrito la periodista en su cuenta de X.

https://twitter.com/lourdesmaldonad/status/1962246193859223914

Culmina así una renovación de los informativos de RTVE que comenzó en enero de 2025, con una primera remodelación que incluyó cambios en la cabecera, rótulos y escenografía. Con la salida de Marta Carazo, quien a partir de este mismo lunes 1 de septiembre será la nueva secretaria de la reina Letizia, Pepa Bueno ocupará su lugar. Y, además, se estrenará por todo lo alto, entrevistando al presidente del gobierno, Pedro Sánchez.