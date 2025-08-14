Una señora del público interrumpe 'YAS Verano' para clamar contra lo que dice un colaborador

En la tarde de este miércoles 13 de agosto, 'Yas verano' ha sacado a colación la propuesta del Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga) de contratar a detectives privados para controlar las bajas de los funcionarios públicos. Una medida que ha generado una gran polémica y que ha sido rechazada por un sindicato municipal.

El sindicato se muestra totalmente contrario a esta propuesta, ya que defiende que el deber de la Administración es investigar el motivo de este elevado número de bajas, como puede ser la carga de trabajo. Finalmente, ambas partes han llegado a un consenso: solo se investigarán las bajas que sean altamente sospechosas. En 'Yas verano', Carmen Segura, portavoz del PSOE de Fuengirola, ha defendido la posición del sindicato.

Por su parte, la periodista Ángela Vallvey considera que "probablemente, el absentismo no es tanto un tema médico como una falta de motivación laboral". "Cuando la gente está precarizada, el trabajo le importa un rábano", ha asegurado la colaboradora quien ha defendido que "los autónomos venimos con el fémur fracturado al trabajo". Un comentario que ha generado un gran revuelo en el plató.

Su compañero, Iñako Díaz Guerra no ha dudado en salir en defensa de los empleados públicos: "Estaría bien que dejarais de estigmatizar y criminalizar a los funcionarios de este país". Pepa Romero, presentadora de 'Yas verano', también ha rechazado las palabras de Ángela Vallvey: "No pueden pagar justos por pecadores. Jetas hay en la empresa pública y en la privada, el problema está cuando esos jetas perjudican al resto".

Una mujer del público de 'Yas verano' carga contra uno de los colaboradores

Pese a esto, la periodista ha continuado en sus trece, asegurando que los funcionarios tienen "una condición privilegiada" porque no se les puede echar de su puesto de trabajo. "Comparas con un funcionario, y los trabajadores autónomos estamos perseguidos, acosados, exprimidos…", ha insistido la colaboradora de 'Yas verano', provocando la indignación de Díaz Guerra: "Tenemos bomberos cobrando 1.300 euros y jugándose la vida para que vengas tú a decirles que son unos jetas porque no se les puede despedir".

Tal ha sido la bronca entre ambos colaboradores, que Pepa Romero ha decidido poner fin al asunto y pasar a otro tema. Sin embargo, antes de hacerlo, la presentadora ha querido dar voz a Pilar, una mujer presente entre el público que se ha mostrado totalmente indignada con este tema. Así lo ha reconocido la conductora del programa, quien le ha dicho, acercándole el micrófono: "La he visto super indignada".

La señora no ha dudado en cargar contra Iñako Díaz Guerra, y criticar el absentismo funcionarial: "Creo que hay muchas ausencias y de los funcionarios más. Aunque él diga que no. Los funcionarios los tienen todo asegurado", ha sentenciado la mujer, quien se ha llevado una gran ovación del resto del público.