Pepa Romero tiene que retractarse ante lo que comenta de una invitada en 'Yas Verano': "¿Es ofensivo?"

Como cada tarde, 'Yas Verano' ha contado con varios testimonios en plató. Uno de ellos ha sido el de Melisa y Leo, una madre y un hijo que padecen piebaldismo, una condición genética que provoca manchas blancas en la piel. Y al presentarles, Pepa Romero hacía un comentario que después rectificaba.

"A quienes están viendo ahora mismo son Melisa y su hijo Leo, fíjense que maravillosos y qué guapísimos. Ellos sufren piebaldismo, una condición genética que les provoca manchas blancas en la piel", explicaba Pepa Romero mientras las cámaras enfocaban a ambos invitados.

Asimismo, Pepa Romero aseguraba que "les conocen como la familia dálmata" por su parecido con la raza de perros con manchas negras. Y parece que ese calificativo no les ha hecho demasiada gracia a Melisa y su hijo Leo. O eso se deduce de lo que pasó al volver de publicidad.

Y es que tras los anuncios, Pepa Romero no dudaba en disculparse con ellos por si había podido resultar ofensivo el mote que había utilizado al presentarles. "Tengo que retractarme en una cosita. Antes decía que La familia dálmata y eso no os gusta nada. ¿Os parece un poco ofensivo?", les preguntaba la presentadora.

"Un poquito la verdad, pero por las cosas que nos ha pasado durante mucho tiempo, a mí más que nada de pequeña. Es que somos algo muy diferente", aclaraba Melisa. Tras ello, la joven explicaba que el piebaldismo no es una enfermedad sino una mutación genética que se produce en el embarazo y que se reproduce de generación en generación de forma alterna pues ella además de Leo tiene una hija y ella no tiene ese problema ni sus hermanas tampoco mientras su madre si lo tenía.

Melisa aclara a Pepa Romero la diferencia del vitíligo y el piebaldismo

Tal y como ha explicado Melisa, este tipo de mutación hace que su piel no genere melanina. Una diferencia en su piel que provocó que cuando ella era pequeña tuviera algún que otro problema aunque ella nunca ha tenido ningún reparo en mostrarse tal y como es. "Yo en el colegio no tenía ningún problema pero con gente de fuera sí. Me llamaban vaca o dálmata", confesaba a Pepa Romero. A diferencia de su madre, Leo también recibe algunos ataques pero él pasa y no se defiende.

Tras ello, Pepa Romero aprovechaba para tratar de explicar a la audiencia que hay una enfermedad que es el vitíligo pero que nada tiene que ver con lo que les pasa a Melisa y Leo. "No, el vitíligo es una enfermedad que puede ser muy parecida. Pero el vitíligo comienza a producirse poco a poco por estrés y lo nuestro es algo genético", terminaba diciendo Melisa.