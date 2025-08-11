Agustín Bravo mete en apuros a Pepa Romero al revelar su sueldo como sustituta de Sonsoles en Antena 3

Agustín Bravo ha regresado por un día a Antena 3 como invitado de 'YAS Verano' para hacer un repaso a su larga trayectoria en televisión y promocionar su nueva obra de teatro. Nada más entrar al plató, el presentador recibía una gran ovación por parte del público.
"Ya, ya sentaos, sentaos. Ha sido un aplauso espontáneo, ¿o está el regidor aquí infiltrado?", empezaba reaccionando Agustín Bravo mientras Pepa Romero le pedía que se sentara porque le estaban ya dirigiendo desde dirección por el pinganillo. "Yo a veces me lo quitaba", reconocía el presentador. "Buah, me mata ese señor si me lo quito", le comentaba la presentadora.
Tras recordar que estaba en el teatro con la obra "Se alquila" junto a Andoni Ferreño y celebrar lo bien que está funcionando, Pepa Romero trataba de saber en qué lugar se le podía ver. "En el Bellas Artes, te lo había dicho antes pero el pinganillo creo que te tiene loca", soltaba Agustín Bravo sin cortarse.
"Pepa que todo el mundo te quiere. Es que he dicho Pepa es más buena que Heidi. Es más buena persona", aseveraba el presentador sobre la sustituta de Sonsoles Ónega. "No siempre ehhh", reconocía ella. "Tú todo lo que ganas lo entregas en casa, eres muy buena persona", insistía él.
"Pero si es que yo gano muy poco dinero", confesaba entonces Pepa Romero. "Venga ya, que te lo estás llevando crudo", le espetaba Agustín Bravo. "Sí, ojalá, esto no es como tu época chato que ganabais pero vamos... ¿Ganaste una fortuna no?", le contestaba Pepa. "Una fortuna no, pero más que ahora seguro", le replicaba sin pudor.
Tras ello, Pepa Romero le decía que un día le enseñaba su nómina para que lo viera. "Y Sonsoles qué suerte ehhh", terminaba diciendo Agustín Bravo antes de que la presentadora diera paso a un breve repaso por la carrera de éxito del cacereño en televisión.
