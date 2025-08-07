Pepa Romero se ve forzada a paralizar 'YAS Verano' tras el sonado error con un invitado: "Perdón, perdón"

Quien tiene boca se equivoca. Y eso es lo que les ha pasado este jueves a Pepa Romero y al equipo de 'YAS Verano' al confundir el nombre de uno de sus invitados cuando abordaban el asunto de la "ermita okupada" en Estivella (Valencia) por José Ramón Mateu.

Según este empresario valenciano la ermita se encuentra en un terreno que es de su propiedad, sin embargo el ayuntamiento del municipio defiende que esa zona es de uso público. El gran problema viene porque los vecinos se quejan de que no pueden hacer uso de dicha iglesia.

Así, 'YAS Verano' ha hecho una investigación para saber quién le vendió estos terrenos a José Ramón Mateu después de que el ayuntamiento no entienda como es posible que el valenciano tenga un documento que revele que esa parcela es suya. Tras ello, Pepa Romero ha querido saber si la clave es que alguien pudiera haber estafado a José Ramón.

"La gente que me lo ha vendido es muy seria, muy honrada y está más preparada que vosotros", soltaba el empresario valenciano dejando claro que por mucho que lo cuestionen el terreno es de su propiedad. Tras ese ataque de José Ramón a 'YAS Verano', Pepa Romero conectaba con Julián Valcárcel, un abogado que entraba en directo para tratar de explicar que es lo que ha podido suceder.

El problema llegaba cuando en pantalla aparecía el nombre de Juan Ramón Valcárcel en lugar del de Julián Valcárcel que es como se llamaba el abogado. Y mientras se podía ver el error impresionado, el experto en administraciones de fincas exponía por qué José Ramón Mateu podría haber sido víctima de una estafa.

Tras haberle llamado bien en un primer momento, después Pepa Romero se liaba y se dirigía al abogado con el nombre que aparecía en pantalla. "Alguien me ha llamado Juan Ramón, yo soy Julián, pero bueno…", soltaba entre risas el invitado.

Unas palabras que hacían que Pepa Romero viviera un momento de tierra trágame por el error que habían cometido tanto ella como el equipo del programa al confundir su nombre con el del otro invitado. "Perdón, claro que eres Julián. Es que en el rótulo ponía Juan Ramón. Perdón, perdón", se disculpaba la presentadora.