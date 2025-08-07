Agustín Bravo atiza a la organización de 'Supervivientes' y desvela lo sucedido dentro: "No llegué a pisar la isla"

Agustín Bravo fue concursante de 'Supervivientes 2021'. Y, aunque en aquel momento no dijo nada, tiene una espinita clavada que ha desvelado ahora, al ser preguntado por la posibilidad de que participe en 'Supervivientes All Stars', que arrancará próximamente en Telecinco.

Una reportera de GTRES quiso saber si le gustaría regresar a Honduras, como concursante de esta versión especial con participantes de todas las ediciones. Sin pelos en la lengua, Agustín Bravo no dudó en lanzar un duro reproche a la organización del reality estrella de Telecinco. Y es que no tiene un buen recuerdo de su paso por los Cayos Cochinos.

"Fui en 2021 y me metieron en un barco. Después me sacaron y me pusieron en un corralito. O sea, no me dejaron hacer nada. Entonces, yo entiendo que la productora dirá: 'Este tío, ¿qué juego va a dar?'. Porque claro, no me dejaron hacer nada", lamenta el presentador. Por este motivo, no cree tener ninguna posibilidad de regresar a Honduras: "No, no me han llamado y creo que no me van a llamar".

Aunque tiene muy claro lo que llevaría en caso de que le llamaran: buen rollo. "Ser divertido, aportar buen rollo, que haya un buen ambiente… Aunque parece que la televisión eso no lo valora, yo te aseguro, como comunicador que lleva en esto 40 años, que eso también funciona. Yo quería demostrar esa parte, pero no me dejaron".

El enfado de Agustín Bravo con la organización de 'Supervivientes'

"Estuve en un puñetero barco, no llegué a pisar la isla aquella, no me tiré del helicóptero. Después me tiré porque hubo una votación que se sacaron de… Qué te voy a contar", recuerda Agustín Bravo, a modo de reproche hacia la organización del concurso. Antes de terminar, el presentador reconoce tener una "espinita clavada" con 'Supervivientes': "Los directivos tú sabes cómo son… ¿Quién dio más juego? ¿Quién insultaba? ¿Quién subía? ¿Quién bajaba? No fue, para nada, la experiencia que esperaba", sentencia, dolido.

Agustín Bravo participó en 'Supervivientes 2021', edición que ganó Olga Moreno y en la que coincidió con Tom Brusse, Melysa Pinto, Alexia Rivas o Antonio Canales. Él se convirtió en el cuarto expulsado. Aunque, a juzgar por sus recientes palabras, es una experiencia que no repetiría.