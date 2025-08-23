Un destacado rostro de 'Tardear' se despide antes de su cancelación y salta a las mañanas con Ana Rosa

Tras dos años en emisión, 'Tardear' se despedirá para siempre en las próximas semanas tras la cancelación del formato. En su lugar, Telecinco estrenará 'El tiempo justo', un nuevo magacín de tarde conducido por Joaquín Prat junto a María Ruiz y César Muñoz y que también producirá Unicorn Content.

De esta manera, 'Tardear' desaparecerá de la programación dos años después de su estreno con Ana Rosa Quintana al frente como relevo oficial de 'Sálvame' tras el experimento de 'Así es la vida' en verano. No obstante, cabe recordar que en enero de 2025, tras año y medio al frente, la presentadora dejaba las tardes para volver a las mañanas con 'El programa de Ana Rosa' y eran Verónica Dulanto y Frank Blanco quienes tomaban el relevo al frente del magacín de tarde.

Ahora, 'Tardear' vive sus últimas tardes en Telecinco pero hay algunos miembros de su equipo que se están despidiendo antes de coger unas vacaciones e iniciar una nueva etapa en septiembre. Es el caso de Alejandro Rodríguez, uno de los reporteros más reconocidos del programa y que en las últimas semanas ha cogido mucho protagonismo a raíz de su tensa relación con Rodolfo Sancho, quien no quiso responderle en un photocall.

Ha sido el propio Alejandro Rodríguez el que ha querido despedirse de 'Tardear' en su cuenta de Instagram con varias fotografías. Las dos primeras de este viernes, su último día en el programa, con Verónica Dulanto y Frank Blanco, así como con la directora Gracia Jiménez y la subdirectora del programa, Esmeralda Delgado.

En la tercera, Alejandro Rodríguez aparece junto a Boro Barber, otro de los que ha formado parte de la dirección de 'Tardear', así como la citada Esmeralda Delgado y otra de las piezas importantes del programa. "Estos cuatro pusieron la primera piedra del formato en la sede de @unicorntves. Y quién nos lo iba a decir… “23 años” trabajando juntos 😜🤣", asegura el periodista.

Y en la última fotografía, Alejandro Rodríguez desvela cuál será su destino en septiembre una vez vuelva de vacaciones. Tras seis años en las tardes de Mediaset, primero en 'Cuatro al día' y posteriormente en 'Tardear', el periodista saltará por primera vez a las mañanas para formar parte del equipo de 'El programa de Ana Rosa', cuya nueva temporada se estrenará el 8 de septiembre con un nuevo horario de 9:00 a 13:30 horas.

Antonio Lleida también se despide de 'Tardear'

Pero Alejandro Rodríguez no es el único rostro de 'Tardear' que se despidió este viernes 22 de agosto del programa que conducen Verónica Dulanto y Frank Blanco. Otro de los rostros que lleva ligado al programa desde el primer día, Antonio Lleida también vivió su último programa este viernes.

"Hoy termina para mi “Tardear” después de dos años. En 20 fotos de este carrusel no puedo resumir todo lo vivido y aprendido, pero ha sido una etapa muy muy especial de mi vida", empieza diciendo el periodista. "Gracias a quienes me dieron la oportunidad de seguir creciendo, a los que han confiado en mi todo este tiempo y a las personas que han llegado a mi vida para quedarse", añade.

Cabe decir que por el momento se desconoce cuál será el nuevo trabajo de Antonio Lleida tras el fin de 'Tardear' y si se mantendrá en Telecinco y en Unicorn Content bien saltando también a las mañanas o formando parte de 'El tiempo justo'. En este sentido, cabe recordar que el joven saltó a 'Tardear' tras el fin de 'Viernes Deluxe', donde trabajó desde 2018.