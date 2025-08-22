Sonia Monroy arma la primera polémica de 'Supervivientes All Stars' por sus palabras contra Jessica Bueno

Este jueves, 21 de agosto, 'Tardear' ha confirmado a una nueva concursante de 'Supervivientes All Stars'. Se trata de Sonia Monroy, cuarta finalista de 'Supervivientes 2011'. De esta forma, la artista podrá quitarse la espinita clavada de no haber llegado a la gran final de su edición. Tal fue su frustración al conocer su expulsión, que se tiró al suelo del parking de Mediaset, rota de dolor.

Tras confirmarse su nombre como concursante oficial, los presentadores y colaboradores de 'Tardear' la han recibido en el plató con los brazos abiertos. El nombre de Sonia Monroy se suma a los ya confirmados Jessica Bueno, Gloria Camila, Iván González y Elena Rodríguez. Sin pelos en la lengua, como es habitual en ella, la actriz ha dicho lo que verdaderamente piensa de cada uno de sus futuros compañeros.

Enfundada en un traje de guerrera, al más puro estilo 'Xena', ha explicado cómo es su vida actual, alejada de la televisión: "Estoy separada de mi marido pero me llevo super bien con él. Estoy en un momento profesional muy bueno. En septiembre empezaba una película, pero hemos pospuesto el rodaje. Haré de superheroína".

El dardo de Sonia Monroy a Jessica Bueno

Además, se ha mostrado muy emocionada por la oportunidad de poder regresar a Honduras: "No vuelvo ni por fama ni por dinero, sino por todos aquellos que me apoyaron. La gente que vio mi edición sabe que me pasó de todo y volver a 'Supervivientes' después de todo lo que yo viví, pues me siento guerrera y representando a todas esas mujeres guerreras". Asimismo, ha querido dejar claro que va a actuar igual que lo hizo hace 14 años.

A continuación, los colaboradores del magacín de Telecinco le han preguntado por sus compañeros. Sin pensárselo dos veces, Sonia Monroy no ha dudado en lanzar un dardo a Jessica Bueno: "Estuvo en 2011 conmigo. Ni yo me acordaba porque fue una palmera más de la edición. No es ni mi amiga ni mi enemiga, pero no me acordaba", ha sentenciado. Respecto a Gloria Camila, ha reconocido que la conoció en una discoteca, y que, además, tienen una amiga en común. Pero no ha tenido ocasión de tratar demasiado con ella.

Sonia Monroy sobre Jessica Bueno: “Ni me acordaba de ella, ya que era una palmera más”



No ha empezado el concurso y ya se está ganando el sueldo#Tardear21A



pic.twitter.com/aNdynxJb23 — sofrito (@soofrito) August 21, 2025

"El Oscar es para mí porque vuelvo a Honduras más guerrera que nunca ¡De Hollywood a Honduras, Sonia Monroy, guerrera!", es el grito de guerra que ha usado la componente de las Sex Bomb para anunciar su vuelta a 'Supervivientes All Stars' en el vídeo promocional. A buen seguro que su participación da muchísimo de qué hablar.