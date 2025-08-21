'Supervivientes All Stars' confirma el fichaje de uno de los rostros más deseados como concursante oficial

Telecinco sigue desvelando nuevos nombres que formarán parte del casting de concursantes de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' ante su estreno el 4 de septiembre con Jorge Javier Vázquez y Laura Madrueño como presentadores.

Así, después de confirmar los fichajes de Gloria Camila e Iván González en los últimos días, 'Tardear' ha vuelto a revelar este jueves la identidad del quinto concursante confirmado de la edición del reality que vuelve a dar la oportunidad a ex participantes. Y en concreto ha adelantado el fichaje de Sonia Monroy.

De esta manera, la que fuera la cuarta finalista de 'Supervivientes 2011' quedándose fuera de la gran final en el último momento volverá a Honduras para tratar de superarse a sí misma después de que hace 14 años se tirara al suelo del parking de Mediaset por su frustración de no poder luchar en las pruebas.

"El Oscar es para mí porque vuelvo a Honduras más guerrera que nunca ¡De Hollywood a Honduras, Sonia Monroy, guerrera!", es el grito de guerra que ha usado la actriz y componente de las Sex Bomb para anunciar su vuelta a 'Supervivientes All Stars'.

✨ Sonia Monroy, quinta concursante de S|V All Stars 2025. Muy pronto, estreno en @telecincoes pic.twitter.com/X96hKJW91O — Mediaset España (@mediasetcom) August 21, 2025

Con ello, Sonia Monroy volverá a coincidir con Jessica Bueno pues ambas concursaron en 'Supervivientes 2011'. Ambas se suman al casting en el que también han sido confirmados Gloria Camila, Iván González y Elena Rodríguez, la madre de Adara Molinero.

Sonia Monroy, quinta concursante de 'Supervivientes All Stars'

Frank Blanco y Sonia Monroy en 'Tardear'

Más allá de su anuncio, Sonia Monroy visitaba 'Tardear' vestida de guerrera y volvía al parking de Mediaset en el que protagonizó uno de los momentos más icónicos de la historia de 'Supervivientes' cuando se tiró al suelo tras saber que se quedaba fuera de la gran final.

"No quiero llorar, es muy emotivo, yo no me tiré al suelo, me derrumbé porque estaba en shock, no podía entender como yo no seguía adelante después de nueve nominaciones salvándome el público", recordaba Sonia sobre ese momento.

Al ser preguntada por sus compañeros, Sonia Monroy rememoraba que ella ya coincidió con Jessica Bueno. "A Gloria Camila me la presentó un amigo en una discoteca y tenemos otra amiga en común que me ha dicho que es muy buena niña. Y Jessica estuvo en el 2011 conmigo, pero yo ni me acordaba porque era una palmera más de la edición", reaccionaba.