Nacho Abad sufre la pérdida de este histórico rostro de 'En boca de todos' en su mejor momento en Cuatro

'En boca de todos' ha vivido sus mejores semanas en audiencias con el programa de Nacho Abad incluso dando el sorpasso a 'Al rojo vivo' a finales del mes de julio. Pero en medio de todo este subidón de audiencias, son varios los rostros del programa de Cuatro los que han dicho adiós.

Si hace unos días era José Araque quién se despedía de 'En boca de todos' en sus redes sociales, este jueves ha sido Fede Arias, habitual reportero y colaborador el que ha dicho adiós al programa de Cuatro tras haber sido uno de sus rostros más históricos desde sus inicios. Aunque mientras unos se van otros llegan pues recientemente se incorporaba al equipo el periodista Rafa Muñiz como nuevo director tras dejar 'Malas Lenguas' de Jesús Cintora.

El propio Fede Arias compartía en sus redes sociales un vídeo despidiéndose de todos sus compañeros de 'En boca de todos' y de los espectadores del programa de Nacho Abad que estas semanas está conduciendo David Aleman como es habitual cada vez que el presentador principal se ausenta de su puesto.

Así, en este vídeo Fede Arias se muestra triste por tener que decir adiós a sus compañeros, a sus amigos e incluso a su familia como él mismo ha definido. Además ha hecho balance de cómo trabajar en el programa de Nacho Abad le ha cambiado la vida pues en él vivió como su pareja le pedía matrimonio y como después ambos se han dado el sí quiero. "Me marcho orgulloso por todo lo que he crecido a nivel profesional y muy feliz de teneros en mi vida, no os voy a engañar, tengo mucho miedo al futuro, al que será, al dónde estaré y con quién. Me voy a seguir creciendo, a buscar nuevas aventuras y a seguir haciendo lo que más me gusta que es hacer el tonto, la tele y que me paguen por ello. Gracias En boca, gracias Mandarina, siempre seréis mi familia", asegura.

Fede Arias se despide de 'En boca de todos' entre lágrimas y agradecimiento

David Aleman se despide de Fede Arias en 'En boca de todos'

Después tras hacer su último repaso a algunas de las noticias virales como la polémica de Leonardo DiCaprio, David Aleman le pedía a su compañero que no se marchara. "Fede espera, espera, que te tengo que decir que me da mucha pena que te vayas", le solicitaba el presentador. "Ay por favor no me hagas esto", reaccionaba el colaborador de 'En boca de todos'. "Hoy es el último día de Fede, yo he estado poco aquí pero es la alegría de este programa, una parte importantísima ya no solo como profesional sino como buena persona, se va la voz, se va la alegría de 'En boca de todos' y seguro que te va a ir muy bien", añadía el sustituto de Nacho Abad.

"Aprovecho para dar las gracias a esta productora, a esta cadena y a este grupo de comunicación, me dieron mi primera oportunidad con 20 años y me han vuelto a dar una oportunidad ahora. En este programa me pidieron matrimonio, me he casado, saqué mi primera novela y siempre el equipo que hay detrás de cámara me acompañó en todos estos momentos de mi vida, gracias a todos porque este es un programa que no voy a olvidar en mi vida, nos vemos pronto, gracias", terminaba diciendo muy emocionado Fede Arias.