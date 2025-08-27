Los 17 grandes estrenos que llegan al FesTVal de Vitoria 2025: de 'Supervivientes All Stars' a 'MasterChef Celebrity'

Como cada año, la temporada televisiva tiene su punto de partida en Vitoria con la celebración del FesTVal, el festival de televisión en el que todas las cadenas presentan muchas de sus grandes ofertas para este otoño. El evento que se celebrará del 1 al 6 de septiembre ha publicado la agenda oficial con hasta 17 estrenos entre los que se encuentran 'Supervivientes All Stars', 'La Voz', 'MasterChef Celebrity' o 'Bailando con las estrellas'.

Así, tanto TVE como Atresmedia y Mediaset llevarán este año al FesTVal de Vitoria algunos de sus grandes y esperados estrenos para esta temporada tanto en el terreno del entretenimiento como en ficción. Así, en este último campo, La 1 mostrará su nueva comedia 'Sin gluten' de una de las guionistas de 'La que se avecina' y protagonizada por Diego Martín ('Muertos S.L.') mientras que Atresmedia presentará tanto 'Mar afuera', la nueva serie juvenil de atresplayer como 'Las hijas de la criada', la serie basada en la novela de Sonsoles Ónega. Mientras Telecinco pasará por la alfombra naranja con 'La agencia'.

Pero no solo los grandes grupos pasarán por Vitoria. También las plataformas llevarán algunos de sus próximos estrenos como es el caso de Movistar Plus+, que presentará tanto 'La caza. Irati', la cuarta temporada de la serie de Megan Montaner que salta de TVE a la plataforma, como la segunda temporada de 'Poquita Fe'. Mientras Amazon Prime Video llevará 'Zoomers', su nueva serie juvenil y Disney Plus+ hará lo propio con 'Entrepeneurs', su serie con los Pantomima Full ('La revuelta'). Por último, TVG, ETB y 3Cat llevarán 'Pensión incompleta'.

Te contamos el calendario de presentaciones por grupos:

RTVE

' Trivial Pursuit ': su nuevo concurso presentado por Egoitz Txurruca previsto inicialmente para las tardes de lunes a viernes y que podría ver la luz finalmente en el prime time. (Martes 2 a las 16:30h)

': su nuevo concurso presentado por Egoitz Txurruca previsto inicialmente para las tardes de lunes a viernes y que podría ver la luz finalmente en el prime time. (Martes 2 a las 16:30h) ' Directo al grano ': nuevo magacín con Marta Flich y Gonzalo Miró producido por La Osa Producciones Audiovisuales y Big Bang Media (Miércoles 3 a las 10:00h)

': nuevo magacín con Marta Flich y Gonzalo Miró producido por La Osa Producciones Audiovisuales y Big Bang Media (Miércoles 3 a las 10:00h) 'Sin gluten ': su nueva serie con Diego Martín y de la cocreadora de 'Machos Alfa' y guionista de 'La que se avecina' (Miércoles 3 a las 17:30h)

': su nueva serie con Diego Martín y de la cocreadora de 'Machos Alfa' y guionista de 'La que se avecina' (Miércoles 3 a las 17:30h) ' Cuánto, cuánto, cuánto ': el game show de Eva Soriano (Jueves 4 de a las 12:00h)

': el game show de Eva Soriano (Jueves 4 de a las 12:00h) ' MasterChef Celebrity 10 ' (Jueves 4 a las 16:00h)

' (Jueves 4 a las 16:00h) 'Generación Cannabis': una serie documental de dos capítulos producida por Shine Iberia sobre el consumo de cannabis en jóvenes. (Viernes 5 a las 14:30h)

ATRESMEDIA

' La Voz 12 ': la nueva edición con Eva González y los coaches Sebastián Yatra, Pablo López, Mika y Malú (Lunes 1 a las 15:00h)

': la nueva edición con Eva González y los coaches Sebastián Yatra, Pablo López, Mika y Malú (Lunes 1 a las 15:00h) 'Emparejados ': la nueva temporada del programa de Joaquín Sánchez y su mujer Susana Saborido (Martes 2 a las 12:00h)

': la nueva temporada del programa de Joaquín Sánchez y su mujer Susana Saborido (Martes 2 a las 12:00h) ' Las hijas de la criada ': la adaptación de la novela de Sonsoles Ónega protagonizada por Verónica Sánchez y Alain Hernández (Miércoles 3 a las 15:30h)

': la adaptación de la novela de Sonsoles Ónega protagonizada por Verónica Sánchez y Alain Hernández (Miércoles 3 a las 15:30h) ' Salvados ': nueva temporada del programa de Gonzo (Jueves 4 a las 13:30h)

': nueva temporada del programa de Gonzo (Jueves 4 a las 13:30h) ' Drag Race España ': la nueva temporada del talent de atresplayer (Viernes 5 a las 11:00h)

': la nueva temporada del talent de atresplayer (Viernes 5 a las 11:00h) 'Mar afuera': la nueva serie juvenil de atresplayer con gabriel Guevara (Viernes 5 a las 12:30h).

MEDIASET