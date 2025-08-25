El deslumbrante tráiler de 'La Voz' con el que Antena 3 presenta a su renovado plantel de coaches

'La Voz' regresará muy pronto a Antena 3 con el estreno de su duodécima edición. El talent show de mayor éxito internacional será una de las grandes bazas de la cadena de Atresmedia para este otoño. Y como es habitual, ante su próximo estreno la cadena ha lanzado un espectacular tráiler protagonizado por sus coaches.

Cabe recordar que 'La Voz' renovará su plantel de coaches con dos veteranos y la incorporación de un rostro que hasta ahora estaba vinculado a 'La Voz Kids' y otro que ha hecho de asesor y ya tiene experiencia en el formato en otros países.

Pablo López, Malú, Sebastián Yatra y Mika ocuparán los icónicos sillones rojos para luchar por competir por formar los equipos con las mejores voces anónimas del país. Será la primera vez que Mika ejerza como coach en la versión de adultos, tras su reciente paso por 'La Voz Kids' como Asesor.

El espectacular tráiler de 'La Voz 12' con Mika como gran estrella

Eva González, que seguirá siendo la maestra de ceremonias, es la encargada de convocar a los cuatro coaches para este tráiler. En él, cada uno de los coaches deja todo lo que está haciendo para sentarse en su sillón en el plató de 'La Voz'. Pablo López deja plantado a sus fans en medio de un concierto, Malú decide dar la vuelta en su propio avión mientras que Sebastián Yatra abandona una ceremonia de premios para volver a sentarse en el sillón rojo.

Mika, el gran fichaje de la temporada, protagoniza la misión más sorprendente de todas: está escalando el Himalaya y deja plantado a su sherpa. Tras más de dos meses de trabajo en postproducción, llega el espectacular tráiler al más puro estilo ‘Misión Imposible’ que marca el arranque de una temporada vibrante. La música y narrativa del tráiler reúnen al mejor equipo para el mayor programa de la televisión.

Toda la campaña se ha desarrollado de manera interna: desde el concepto al rodaje en plató y estudio de croma, con la realización a cargo del equipo de promociones de Atresmedia, que cada año busca plantear enfoques originales capaces de transmitir la emoción del programa en cada nueva temporada. La postproducción, pieza clave en esta ocasión, ha sido responsabilidad de la empresa Miopia, al frente de grandes producciones como ‘La sociedad de la nieve’.

El talent show de Antena 3 regresa un año más y lo hace plenamente consolidado como uno de los mayores espectáculos de la televisión. En su última edición, el programa que presenta Eva González fue líder absoluto de la noche de los viernes con un 13,5% de cuota de pantalla y una media de más de 1,1 millones de espectadores. El talent show consiguió congregar cada semana a más de 3,7 millones de espectadores únicos. Un auténtico éxito que demuestra la fortaleza del formato.