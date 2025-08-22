El creador de 'La que se avecina' sale a desmentir el bulo con la nueva serie de TVE tras su primera promo

TVE lanzó este jueves el tráiler de 'Sin gluten', la nueva comedia que estrenará La 1 próximamente y cuyo preestreno se producirá en el FesTVal de Vitoria el miércoles 3 de septiembre. Y lo más curioso es que La 1 ha aprovechado que la ficción es creación de una de las cocreadoras de 'Machos Alfa' y guionista de 'La que se avecina' para promocionarlo así.

Algo que ha llamado la atención pues es poco habitual que una cadena utilice la serie de otra cadena como es el caso de 'La que se avecina' en Telecinco para anunciar su próximo estreno. Pero sin duda es una manera de llamar la atención de la audiencia para que vean este nuevo producto.

Cabe destacar que 'Sin gluten' está creada por creada por Araceli Álvarez de Sotomayor, Javier Aguayo y Germán Aparicio siendo la primera la que es una de las que creó junto a los hermano Alberto y Laura Caballero y a Daniel Deorador 'Machos Alfa' y que formó parte del equipo de guion de la comedia vecinal de Mediaset y Amazon Prime Video.

Ante el revuelo generado por este anuncio, Alberto Caballero no ha dudado en pronunciarse en sus redes sociales aclarando que ellos no tienen nada que ver con la nueva serie de TVE. "Vamos a aclarar rápidamente que esa serie NO es nuestra. Y ya aprovechamos para desearles toda la suerte del mundo", escribe el creador de 'La que se avecina'.

Así es la nueva serie de TVE con Diego Martín y Fernando Tejero

Protagonizada por Diego Martín, 'Sin gluten' es una serie ágil, fresca y gamberra cuya acción transcurre en una escuela de cocina y que aborda con humor temas como la redención, la inclusión social y las segundas oportunidades.

‘Sin Gluten’ reúne a un elenco coral que incluye a Adam Jezierski, Alicia Rubio, Iñaki Ardanaz, Teresa Cuesta y Antonio Resines, con la colaboración especial de Marta Fernández Muro y Fernando Tejero, junto a nuevos talentos como Paula Muriana, Najwa Khliwa, Lucas Miramón, Daniel Triana y Tadeo Masó.

Una historia intergeneracional donde los fogones se convierten en escenario de transformación personal. Diego Martín interpreta a un chef caído en desgracia por culpa de su adicción al alcohol que tendrá que reinventarse como profesor en un centro de formación para personas en riesgo de exclusión social. A través de sus clases, los personajes descubrirán no solo los secretos de la cocina, sino también los ingredientes necesarios para reconstruir sus vidas.

Ricardo (Diego Martín) regresa a la escuela en la que aprendió todo lo que sabe sobre cocina y allí se encuentra con algunos personajes de lo más disparatados, como Fred (Adam Jezierski), Jacinto (Antonio Resines), Yoel (Daniel Triana), Luis (Tadeo Masó), Javier (Lucas Miramón), Amina (Najwa Khliwa) o Candela (Paula Muriana), que harán de este nuevo curso toda una experiencia para el famoso chef.

