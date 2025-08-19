Beatriz Rico denuncia el alto precio que ha pagado por abandonar 'Supervivientes 2025': "Fue insoportable"

Beatriz Rico se alzó como la primera baja de 'Supervivientes 2025' al permanecer tan solo dos días en los Cayos Cochinos. La actriz tuvo que abandonar el reality de Telecinco por su incapacidad para conciliar el sueño en la isla. Y meses más tarde, ha decidido pronunciarse sobre el peor aspecto del programa y el duro trance que vivió tras apartarse de la competición, siendo la primera en regresar a España.

"Estuve tres noches sin dormir, y al tercer día ya estaba fatal, sentía que iba a colapsar y, claro, el calor también afectaba. Al final, me sacaron del programa, porque además de todo, me detectaron unas arritmias peligrosas", ha comenzado recordando la actriz en su entrevista para Mundo Deportivo sobre los motivos médicos por los que la organización le impidió continuar en el concurso.

Beatriz Rico se sincera sobre la peor parte de su paso por 'Supervivientes': "No podía con la presión"

Y tras su breve paso por Honduras, Beatriz Rico se encontró con algo que jamás hubiese imaginado cuando aceptó la aventura. "Al llegar a España, el acoso en redes sociales fue insoportable. Fueron meses de ciberacoso, y me costó mucho. No entendía por qué tanta agresividad, cuando lo único que había pasado era que tuve que irme del programa por una razón de salud", explica la intérprete.

"La gente en las redes se volvió muy dura, sin pensar en lo que realmente había detrás. Mi familia me decía que no me preocupara, pero la sensación de culpa por no haber podido seguir me afectó muchísimo. Al final, tuve que entregar el móvil a mi marido para protegerme un poco, porque ya no podía con la presión", asegura la exconcursante del reality de Telecinco al citado medio.

Así, Beatriz Rico ha aprovechado para reprender a los usuarios que comentan este tipo de programas en redes y lanzan odio de forma indiscriminada a sus protagonistas. "Lo peor fue ver cómo algunas personas se sienten tan poderosas y desinhibidas tras un teclado, lanzando barbaridades. A veces me pregunto: ¿qué les pasa en la cabeza a esas personas?", condena la actriz.

"Me quedé sorprendida por la cantidad de odio"

"No quiero ni repetir lo que me dijeron, pero fue lo peor de lo peor. No entendía por qué tanto odio. Fue entonces cuando entendí por qué los participantes de 'Supervivientes' tienen acceso a psicólogos después del programa, porque, honestamente, todos necesitamos un espacio para procesar lo que nos ocurre allí", sentencia la ex superviviente, que no tuvo oportunidad de poner a prueba su resistencia en Honduras.

"Lo que realmente me sorprendió fue todo lo que vino después. Cuando salí, me dijeron que si necesitaba ayuda, tenía un equipo de psicólogos disponible, pero claro, nunca esperé salir tan pronto, ni que me pasara lo que me pasó, ni mucho menos que toda esa ola de odio que genera un programa de ese tipo fuera a caer sobre mí. Y no solo sobre mí, sino sobre todos", añade Beatriz Rico.

Según explica, la actriz también quedó conmocionada con el discurso en redes sobre sus compañeros mientras ellos protagonizaban horas y horas de contenido. "Cuando seguí el programa y vi lo que se decía en redes sociales, me quedé sorprendida por la cantidad de odio que recibían todos los compañeros, sin importar quién fuera. Leía cosas horribles y pensaba: ¿No ven que somos personas con las mismas debilidades que ellos?", subraya la intérprete.

"Me haría otro 'Supervivientes', aún sabiendo lo que sé ahora"

"La experiencia de un reality, por lo que implica de exposición ante tanta gente que te está juzgando, es lo que realmente impacta. Lo de la supervivencia, pasar hambre o incluso el no dormir, bueno, eso tiene solución. Al final, estás rodeado de un equipo que te cuida, médicos que te ven, así que no es algo tan grave", señala Beatriz Rico haciendo balance sobre lo positivo y negativo de un formato como 'Supervivientes'.

Y aún así, la actriz no descarta dar una segunda oportunidad a los Cayos Cochinos. "Algo como 'Gran Hermano VIP', no, porque la exposición de tus sentimientos y de tus intimidades, eso sí que me da pudor. Algo como 'Pekín Express', sí, porque es más aventura. Además, si consigo controlar lo del sueño, sí me haría otro 'Supervivientes', aun sabiendo lo que sé ahora", asegura Rico.

"Me he quedado con la espina, así que, por si acaso, ya he estado en la unidad del sueño y estoy haciendo todo lo que me han recomendado. Quiero saber qué me pasa, porque llevo muchos años con problemas de sueño y me gustaría repetir la experiencia", termina explicando Beatriz Rico, que pese a la oleada de críticas y odio que tuvo que enfrentar, no dudaría en volver al foco para resolver sus cuentas pendientes con el formato.