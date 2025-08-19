Telecinco ficha a un ex de 'MyHyV' en 'Supervivientes All Stars' para ajustar cuentas con Gloria Camila

Telecinco ha apretado el pie del acelerador para confirmar a los concursantes de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'. Tras anunciar el fichaje de Jessica Beuno hace un mes en 'De Viernes', la cadena empezó este lunes a revelar el resto de participantes en 'Tardear'.

Así, si el lunes se confirmó el fichaje de Gloria Camila, que vuelve a Honduras tras su paso por 'Supervivientes 2017'. Este martes, el programa de Frank Blanco y Verónica Dulanto ha anunciado que otro de los concursantes de la nueva edición es Iván González.

Así, el influencer, que saltó a la fama por su participación en 'Mujeres, hombres y viceversa' volverá a coincidir con Gloria Camila en 'Supervivientes All Stars' pues ambos ya participaron en la edición de 2017. De hecho, tal y como han recordado en 'Tardear', el propio Iván dejó entrever que habría tenido algo con la hija de José Ortega Cano.

Gloria Camila en 'Tardear'

"Se comentó que tuvo algo contigo", recordaba Marta López. "A mí me parece genial que vaya quién quiera ir. De hecho él estuvo en mi edición en 2017 y la cosa es que él dio a entender que pasó una noche conmigo y yo entré en un programa a decir que era mentira", reaccionaba Gloria Camila ante el revuelo de sus compañeros. Tras ello, dejaba claro que ahora Iván está completamente enamorado de su pareja y que ella también lo está de su novio.

Iván González, nuevo concursante de 'Supervivientes All Stars'

De esta manera, Iván González regresa a 'Supervivientes All Stars' y suma una nueva aventura a su carrera en televisión tras su paso por otros realitys como 'La casa fuerte' así como 'Mujeres, hombres y viceversa' y el propio 'Supervivientes' así como colaborador de numerosos programas como 'Ya es mediodía', 'Ya son las ocho' o los debates de realitys.

"Soy uno más de los que dijeron ‘nunca más volveré y soy nuevo concursante", asegura Iván González en su vídeo de presentación. "Allí me voy", sentencia dejando claro que vuelve para darlo todo. Y no duda en lanzarle un mensaje a sus seguidores: "Sé que voy a contar con vuestro apoyo, porque me lo demostráis cada día. Por favor, cuando esté nominado, cuando esté llorando, diciendo que me quiero ir… realmente, me conocéis, yo no me quiero ir, lo que necesito es vuestro apoyo y que me demostréis ese cariño, que me dé ese subidón", concluye.