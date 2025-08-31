Antena 3 sorprende y anuncia el regreso de Joaquín Sánchez y 'Emparejados' en el día menos pensado

Ya hay fecha para el regreso de Joaquín Sánchez y Susana Saborido a Antena 3. El próximo sábado, 6 de septiembre, a las 22:00 horas, la pareja estrenará la nueva temporada de 'Emparejados'. Lo hará con nuevos invitados y un importante cambio.

Bertín Osborne y su hija Alejandra, Loles León y su amiga Bibiana Fernández, Shaila Dúrcal y su hermana Carmen Morales, 'El Cordobés' y su mujer Virginia Troconis, y Victoria Federica y su amiga Rochi Laffón. Todos ellos visitarán el programa para charlar con Joaquín Sánchez y su mujer.

Además, 'Emparejados' contará esta temporada con importantes novedades. La más destacada es el dating show que se emite dentro del mismo. En esta ocasión, estará conducido por Anna Simón en lugar de por Lorena Castell, quien fuera la presentadora de esta sección en el primer especial que protagonizaron Jesulín de Ubrique y María José Campanario y que cosechó un gran 14,1% de share.

Joaquín Sánchez y Susana Saborido regresan al prime time de Antena 3 con un cambio en su día de emisión. Ahora se emitirá los sábados, pese a haber triunfado en la noche del jueves con aquel primer especial, así como en la noche de los miércoles con 'El Capitán', el otro espacio presentado por el exjugador bético.

De esta manera, 'Emparejados' tendrá que enfrentarse al cine de La 1, a 'El blockbuster' de Cuatro, a 'La Sexta Xplica' en La Sexta y previsiblemente al cine de Telecinco hasta que la cadena estrene la segunda edición de 'Bailando con las estrellas' el próximo 13 de septiembre.

Joaquín y Susana son pareja desde hace más de 20 años y, tras haber superado una crisis recientemente, parecen estar más unidos que nunca. Ahora, forman un tándem excelente como presentadores de ¡Emparejados’. Según aseguró el matrimonio ante las cámaras de Antena 3, "es una suerte trabajar juntos porque nos cubrimos el uno al otro y sabemos cómo vamos a actuar".

Aunque ambos se consideran cabezones, Joaquín Sánchez confiesa que "Susana es más cabezona que yo". Eso sí, los dos están muy seguros de su complicidad en el programa. Una complicidad que podremos comprobar, a partir de la próxima semana, cada sábado en Antena 3.